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Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города
Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города
Днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T12:40
2026-11-20T12:40
2026-11-20T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, пяти городских округах и двух городах, сообщили в "Крымэнерго".Обесточены Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Советский районы.Также света нет в городских округах Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта и в в городах Саки и Джанкой.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов. Изначально электричества не было в семи районах полуострова и в Евпатории. Обесточены также жители 34 улиц Симферополя.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города
В Крыму 12 районов и пять городских округов остались без света из-за новых ограничений
12:40 20.11.2026 (обновлено: 12:45 20.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, пяти городских округах и двух городах, сообщили в "Крымэнерго".
Обесточены Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Советский районы.
Также света нет в городских округах Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта и в в городах Саки и Джанкой.
В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет
на три-шесть часов. Изначально электричества не было в семи районах полуострова и в Евпатории. Обесточены
также жители 34 улиц Симферополя.
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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