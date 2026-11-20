https://crimea.ria.ru/20261120/novye-ogranicheniya-v-krymu-obestocheny--12-rayonov-i-sem-gorodov-1161230927.html

Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города

Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Новые ограничения: в Крыму обесточены 12 районов и два города

Днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T12:40

2026-11-20T12:40

2026-11-20T12:45

крым

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

новости крыма

бахчисарайский район

белогорский район

кировский район крыма

джанкойский район

красногвардейский район

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110270/94/1102709466_0:52:2939:1705_1920x0_80_0_0_821d93b4681f8dae8c6f601ff78d8633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, пяти городских округах и двух городах, сообщили в "Крымэнерго".Обесточены Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Советский районы.Также света нет в городских округах Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта и в в городах Саки и Джанкой.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов. Изначально электричества не было в семи районах полуострова и в Евпатории. Обесточены также жители 34 улиц Симферополя.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

бахчисарайский район

белогорский район

кировский район крыма

джанкойский район

красногвардейский район

ленинский район

первомайский район

нижнегорский район

раздольненский район крыма

сакский район

симферопольский район

советский район

симферополь

евпатория

керчь

феодосия

ялта

саки

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, новости крыма, бахчисарайский район, белогорский район, кировский район крыма, джанкойский район, красногвардейский район, ленинский район, первомайский район, нижнегорский район, раздольненский район крыма, сакский район, симферопольский район, советский район, симферополь, евпатория, керчь, феодосия, ялта, саки, джанкой