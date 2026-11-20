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Новости Крыма и Севастополя на утро 20 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 20 ноября
В Крыму в течение ночи объявлялись ракетная и беспилотная опасность. Угроза воздушных ударов ВСУ объявлялась и утром в пятницу. На всей территории полуострова... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T07:19
2026-11-20T07:19
2026-11-20T07:19
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ракетная опасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи объявлялись ракетная и беспилотная опасность. Угроза воздушных ударов ВСУ объявлялась и утром в пятницу. На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Утром морской транспорт приостановлен из-за непогоды.В Крыму в течение ночи дважды объявляли угрозу атаки дронов, ракетная опасность была объявлена один раз. Утром над регионом снова объявили угрозу из-за ракетной опасности. Она сохранялась в течение 14 минут. Беспилотная опасность продолжает действовать, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Севастополе ночь прошла без происшествий - угрозы ударов ВСУ не объявлялось.В пятницу в Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и ливней. В Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер. В Севастополе ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров. Паром и катера временно не выполняют рейсы от Радиогорки к Артбухте из-за неблагоприятных погодных условий.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Новости Крыма и Севастополя на утро 20 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 20 ноября