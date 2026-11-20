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Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ
Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ
Российские военные за минувшие сутки сбили над Севастополем четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T10:00
2026-11-20T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки сбили над Севастополем четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, люди в результате атак не пострадали, инфраструктура не повреждена.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом и другими регионами РФ, а также Азовским и Черным морями 310 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ
Военные сбили над Севастополем 4 беспилотника ВСУ за сутки