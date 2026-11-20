https://crimea.ria.ru/20261120/nad-sevastopolem-sbili-4-bespilotnika-vsu-1161226078.html

Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ

Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Над Севастополем сбили 4 беспилотника ВСУ

Российские военные за минувшие сутки сбили над Севастополем четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T10:00

2026-11-20T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки сбили над Севастополем четыре вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, люди в результате атак не пострадали, инфраструктура не повреждена.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом и другими регионами РФ, а также Азовским и Черным морями 310 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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