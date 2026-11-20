https://crimea.ria.ru/20261120/na-rekonstruktsiyu-trassy-novorossiya-napravyat-esche-20-mlrd-rubley-1161237520.html

На реконструкцию трассы "Новороссия" направят еще 20 млрд рублей

На реконструкцию трассы "Новороссия" направят еще 20 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.11.2026

На реконструкцию трассы "Новороссия" направят еще 20 млрд рублей

До конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:25

2026-11-20T20:25

2026-11-20T20:25

трасса р-280 "новороссия"

дороги

новые регионы россии

правительство россии

запорожская область

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. До конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь будет выделено до 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве России.Еще до 5 млрд рублей будет выделено на создание участка этой же трассы в рамках второго этапа. К концу текущего года его строительная готовность должна достигнуть 50%.Оставшиеся средства – до 10 млрд рублей - предназначены для капитального ремонта и расширения трех участков автодороги Р-280 "Новороссия" в Запорожской области.Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – ПутинВСУ ударили по мосту на трассе "Новороссия"На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей

новые регионы россии

запорожская область

мариуполь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса р-280 "новороссия", дороги, новые регионы россии, правительство россии, запорожская область, мариуполь