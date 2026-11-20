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Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели
Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели
В ночь на пятницу российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T08:36
2026-11-20T08:36
2026-11-20T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Удары пришлись по Киеву, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областям. Кроме того, разбиты объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261119/rossiya-otvetit-na-udary-po-krymskomu-mostu--putin-1161207519.html
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Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели
Удары высокоточным оружием по Украине – разбиты склады с крылатыми ракетами
08:36 20.11.2026 (обновлено: 08:46 20.11.2026)