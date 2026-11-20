https://crimea.ria.ru/20261120/massirovannyy-udar-po-ukraine-v-minoborony-nazvali-tseli-1161223850.html

Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели

Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Массированный удар по Украине: в Минобороны назвали цели

В ночь на пятницу российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T08:36

2026-11-20T08:36

2026-11-20T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Удары пришлись по Киеву, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областям. Кроме того, разбиты объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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