https://crimea.ria.ru/20261120/krymskiy-most-segodnya-chto-s-remontom-i-soobscheniem-1161234051.html

Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщением

Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщением - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщением

Железнодорожный транспорт следует по Крымскому мосту в штатном режиме. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T14:26

2026-11-20T14:26

2026-11-20T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Железнодорожный транспорт следует по Крымскому мосту в штатном режиме. Что известно о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.Сообщение с КрымомПо информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края.Координацию сообщения автобусов и поездов ведет Керченский филиал предприятия "Крымтроллейбус".Альтернативным маршрутом объезда транспортного перехода является автомобильная дорога Р-280 "Новороссия". По данным минтранса, трасса работает в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" также работают штатно.Паромная переправа в пятницу не работает из-за непогоды, в проливе действует штормовое предупреждение до конца 20 ноября. В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь.В четверг губернатор города Михаил Развожаев заявил, что из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.Повреждения Крымского моста и сроки ремонтаНа Крымском мосту после ударов ВСУ 16-19 ноября повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления Крымского моста, сейчас ведутся расчеты.Точные сроки восстановления Крымского моста будут понятны после выдачи инженерных проектных решений.Заявления МИД в связи с атаками на Крымский мостНанеся удары по Крымскому мосту в период переговоров по урегулированию ситуации на Украине на различных площадках режим Владимира Зеленского показал всему миру свою террористическую суть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также прокомментировала заявление нидерландской частной компании Destinus, занимающейся производством вооружений, о том, что именно ее ракеты Ruta были использованы киевским режимом для атаки на Крымский мост.По ее словам подобные бездумные действия нидерландской стороны по поддержке неонацистского режима Зеленского ведут к дальнейшей эскалации и, безусловно, будут учитываться Российской Федерацией в военном планировании.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Третий удар по мосту был нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Сообщение по одному железнодорожному пути запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован и будет утвержден в ближайшие несколько дней. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост будет восстановлен, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк Россия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин Ремонт Крымского моста: как обеспечат логистику

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