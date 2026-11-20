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Крымский мост: расписание электричек на Кубань и обратно на 21 ноября

Крымский мост: расписание электричек на Кубань и обратно на 21 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Крымский мост: расписание электричек на Кубань и обратно на 21 ноября

Южная пригородная пассажирская компания рассказала, как будут ходить пригородные поезда через Крымский мост из Крыма в Краснодарский край и обратно в субботу,... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:17

2026-11-20T20:17

2026-11-20T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания рассказала, как будут ходить пригородные поезда через Крымский мост из Крыма в Краснодарский край и обратно в субботу, 21 ноября. Расписание размещено на официальном сайте компании.В частности, на субботу назначено 14 пригородных поездов, которые будут следовать между станциями Керчь, Керчь Южная-Новый парк, Тамань-Пассажирская, Анапа.Маршрут Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская:- поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;- поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;- поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45.С 21 ноября назначается дополнительный пригородный поезд:- поезд №6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.Маршрут Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):- поезд №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;- поезд №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;- поезд №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25.С 21 ноября назначается дополнительный пригородный поезд:- поезд №6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк:- поезд №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;- поезд №6805/6806 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 12:30, Тамань-Пасс. 13:59, прибытие на станцию Керчь в 14:38 (без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк);- поезд №6811/6812 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа:- поезд №6125/6801/6802 Керчь - Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пасс. 7:02, прибытие в Анапу в 8:33;- поезд №6807/6808 Керчь - Анапа: отправление со станции Керчь в 14:53, Тамань-Пасс. 15:32, прибытие на станцию Анапа в 17:00;- поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в пятницу, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В течение дня по мосту, помимо поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", курсируют пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края.В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноябряКрымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщениемУдары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – Киселев

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