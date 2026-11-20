https://crimea.ria.ru/20261120/krymskiy-most-kak-khodyat-elektrichki-mezhdu-krymom-i-kubanyu-20-noyabrya-1161225516.html

Крымский мост: как ходят электрички между Крымом и Кубанью 20 ноября

Крымский мост: как ходят электрички между Крымом и Кубанью 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Крымский мост: как ходят электрички между Крымом и Кубанью 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, в течение дня по Крымскому мосту будут курсировать пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T09:46

2026-11-20T09:46

2026-11-20T09:46

атаки всу на крымский мост

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу, 20 ноября, в течение дня по Крымскому мосту будут курсировать пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края. Расписание опубликовано на сайте Южной пригородной пассажирской компании.По маршруту Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская будут ходить поезда:- №6201 (отправление в 8:55, прибытие в 10:00);- №6203 (отправление в 11:25, прибытие в 12:25);- №6205 (отправление в 14:00, прибытие в 15:11).По маршруту Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):- №6202 (отправление в 10:20, прибытие в 11:10);- №6204 (отправление в 12:40, прибытие в 13:35);- №6206 (отправление в 16:10, прибытие в 17:02).Маршрут Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк:- №6803/6804 (отправление из Анапы в 9:18, из Тамани 10:57, прибытие в Керчь в 11:29).- №6811/6812 (отправление из Анапы в 19:54, с Тамани в 22:39, прибытие в Керчь в 23:30).- №6805/6806 Анапа – Керчь (отправление из Анапы в 12:30, с Тамани в 13:59, прибытие в Керчь в 14:55).Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк - Анапа:- №6125/6801/6802 (отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пассажирская 7:12, прибытие в Анапу в 8:33).- №6809/6810 (отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пассажирская 19:49, прибытие в Анапу в 21:10).- №6807/6808 (отправление со станции Керчь в 15:10, Тамань-Пассажирская в 16:05, прибытие на станцию Анапа в 17:00).В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов было остановлено. В течение дня отремонтировали один путь и запустили движение поездов по мосту.Работы по восстановлению движения по второму ж/д пути на Крымском мосту ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, сообщил накануне вице-премьер РФ Андрей Никитин.Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом.План восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. В ближайшие несколько дней план будет утвержден, после чего начнется его выполнение.Хуснуллин также сообщил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.В случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материкЗапуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогодыКрымский мост сейчас: все о логистике и планах по восстановлению

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крымский мост, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железная дорога