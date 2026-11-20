https://crimea.ria.ru/20261120/kievskiy-rezhim-pytaetsya-razrushit-dukhovnuyu-osnovu-ukrainskogo-naroda---patriarkh-kirill-1161248006.html

Киевский режим пытается разрушить духовную основу украинского народа - Патриарх Кирилл

Киевский режим пытается разрушить духовную основу украинского народа - Патриарх Кирилл - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Киевский режим пытается разрушить духовную основу украинского народа - Патриарх Кирилл

Ослаблением роли православия на Украине киевский режим пытается разрушить духовную основу жизни украинского народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T18:25

2026-11-20T18:25

2026-11-20T18:25

рпц (русская православная церковь)

украина

православие

украинская православная церковь (упц)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Ослаблением роли православия на Украине киевский режим пытается разрушить духовную основу жизни украинского народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире Первого канала.Патриарх Кирилл отмечает 80-летие 20 ноября. Документальный фильм "Наше крещение. Предстоятель" авторства режиссера Эмира Кустурицы вышел 20 ноября."Сегодня в Европе, в Украине, осуществляется дискриминация людей по религиозному признаку. Причем дискриминация тех, кто составляет религиозное большинство на Украине. Это православные люди, принадлежащие к единой Русской православной церкви. Когда говорю русскую, имею в виду не Российскую Федерацию, а ту самую Русь, которая началась со Святого Крещения в водах Днепра при князе Владимире", - приводит слова патриарха РИА Новости.Русская православная церковь старается поддержать православных там, где это возможно на Украине в условиях гонений киевских властей на церковь, отметил патриарх Кирилл.Он добавил, что создание на Украине квазиправославных, раскольнических организаций было направлено именно на ослабление православия.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской областиУкраинские боевики разрушили старинный храм в Курской областиЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), украина, православие, украинская православная церковь (упц), патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, политика