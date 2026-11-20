https://crimea.ria.ru/20261120/kiev-v-ogne-gorod-obyat-pozharami-posle-serii-moschnykh-vzryvov-1161221740.html

Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов

Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов

В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T06:35

2026-11-20T06:35

2026-11-20T07:34

украина

киев

удары по украине

новости сво

пожар

виталий кличко

львов

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0b/1152299754_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1519804c9c5111e7c5cdbcbd64fc1848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, огонь после прилетов бушует в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. По данным украинских СМИ, в столице взрывы гремели пять раз, Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

украина

киев

львов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, удары по украине, новости сво, пожар, виталий кличко, львов, новости