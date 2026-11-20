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Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов
Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов
В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T06:35
2026-11-20T06:35
2026-11-20T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, огонь после прилетов бушует в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. По данным украинских СМИ, в столице взрывы гремели пять раз, Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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украина, киев, удары по украине, новости сво, пожар, виталий кличко, львов, новости
Киев в огне: город объят пожарами после серии мощных взрывов
Удары по Украине: в Киеве и нескольких областях горят пожары после серии мощных взрывов
06:35 20.11.2026 (обновлено: 07:34 20.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, огонь после прилетов бушует в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах.
"Также попадание есть на открытой территории рядом с одним из мостов", - добавил Кличко.
По данным украинских СМИ, в столице взрывы гремели пять раз,
Кроме того, ночью украинская ПВО работала во Львове и области, удары наносились по Харькову, Днепропетровской области.
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