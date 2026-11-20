https://crimea.ria.ru/20261120/kiev-v-godovschinu-evromaydana-budet-prazdnovat-genotsid-ukraintsev--mid-1161231892.html

Киев в годовщину "евромайдана" будет праздновать геноцид украинцев – МИД

Киев в годовщину "евромайдана" будет праздновать геноцид украинцев – МИД - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Киев в годовщину "евромайдана" будет праздновать геноцид украинцев – МИД

Отмечая очередную годовщину "евромайдана", киевский режим на самом деле празднует геноцид собственного народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T13:08

2026-11-20T13:08

2026-11-20T13:08

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

евромайдан

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Отмечая очередную годовщину "евромайдана", киевский режим на самом деле празднует геноцид собственного народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила дипломат, события, начавшиеся в ноябре 2013 года в Киеве, едва ли могут считаться праздником, но режиму Владимира Зеленского это абсолютно безразлично.Она отметила, что осуществленная Западом 13 лет назад очередная "цветная революция" была устроена с целью порабощения Украины, превращения ее в постоянный очаг нестабильности и плацдарм для наступления на Россию."Сегодня было бы правильно просто задать вопрос: а что именно дал Украине этот самый "евромайдан", сбылась ли ее "голубая мечта" об интеграции в европейскую семью? Ответ очевиден: Украину как рассматривали на Западе в качестве инструмента, простите меня, просто нужника, так и продолжают к ней относиться", - указала официальный представитель МИД РФ.Госпереворот на Украине, известный под названием "евромайдан", начался 21 ноября 2013 года, после того как кабмин объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромная цифра: сколько украинцев уехали в ЕС после "евромайдана" История "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 годаТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), евромайдан, украина, общество