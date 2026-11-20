https://crimea.ria.ru/20261120/kak-oplachivaetsya-bolnichnyy-v-krymu-1161161173.html

Как оплачивается больничный в Крыму

Как оплачивается больничный в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Как оплачивается больничный в Крыму

В Крыму Отделение СФР по республике с начала года оплатило более 220 тысяч больничных на общую сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:33

2026-11-20T20:33

2026-11-20T20:33

больничный

отделение социального фонда россии по республике крым

социальный фонд россии

пособия и выплаты

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Отделение СФР по республике с начала года оплатило более 220 тысяч больничных на общую сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Пособие по временной нетрудоспособности официально трудоустроенным жителям республики выплачивается на основании электронного больничного, отметили в крымском Отделение Социального фонда.Размер выплаты определяется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года, при этом действуют минимальные и максимальные ограничения. Итоговая сумма выплат также зависит от стажа: больше восьми лет – выплачивается 100% среднего дневного заработка, от пяти до восьми лет – 80%, меньше пяти лет – 60%. При уходе за больным ребенком младше восьми лет родитель получает пособие в размере 100% заработка независимо от стажа.Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Крым Иван Рябоконь, больничные сейчас оформляются исключительно в электронном виде. Медорганизации сами направляют их работодателю и в СФР, от гражданина ничего не требуется. Информацию об оплате больничного Социальным фондом и о статусах самого листка нетрудоспособности можно отслеживать на портале Госуслуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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