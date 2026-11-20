https://crimea.ria.ru/20261120/kak-oplachivaetsya-bolnichnyy-v-krymu-1161161173.html
Как оплачивается больничный в Крыму
Как оплачивается больничный в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Как оплачивается больничный в Крыму
В Крыму Отделение СФР по республике с начала года оплатило более 220 тысяч больничных на общую сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T20:33
2026-11-20T20:33
2026-11-20T20:33
больничный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Отделение СФР по республике с начала года оплатило более 220 тысяч больничных на общую сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Пособие по временной нетрудоспособности официально трудоустроенным жителям республики выплачивается на основании электронного больничного, отметили в крымском Отделение Социального фонда.Размер выплаты определяется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года, при этом действуют минимальные и максимальные ограничения. Итоговая сумма выплат также зависит от стажа: больше восьми лет – выплачивается 100% среднего дневного заработка, от пяти до восьми лет – 80%, меньше пяти лет – 60%. При уходе за больным ребенком младше восьми лет родитель получает пособие в размере 100% заработка независимо от стажа.Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Крым Иван Рябоконь, больничные сейчас оформляются исключительно в электронном виде. Медорганизации сами направляют их работодателю и в СФР, от гражданина ничего не требуется. Информацию об оплате больничного Социальным фондом и о статусах самого листка нетрудоспособности можно отслеживать на портале Госуслуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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больничный, отделение социального фонда россии по республике крым, социальный фонд россии, пособия и выплаты, крым
Как оплачивается больничный в Крыму
В СФР назвали минимальную и максимальную выплату за один день больничного
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму Отделение СФР по республике с начала года оплатило более 220 тысяч больничных на общую сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Пособие по временной нетрудоспособности официально трудоустроенным жителям республики выплачивается на основании электронного больничного, отметили в крымском Отделение Социального фонда.
Размер выплаты определяется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года, при этом действуют минимальные и максимальные ограничения.
"В 2026 году верхний порог дневной выплаты достигает 6 827,40 руб. Если доход за расчетный период оказался ниже МРОТ либо страховой стаж менее полугода, средний дневной заработок рассчитывают от минимального размера оплаты труда. В итоге минимальная оплата одного дня больничного в Крыму составляет 873,97 руб", – уточнили в пресс-службе.
Итоговая сумма выплат также зависит от стажа: больше восьми лет – выплачивается 100% среднего дневного заработка, от пяти до восьми лет – 80%, меньше пяти лет – 60%. При уходе за больным ребенком младше восьми лет родитель получает пособие в размере 100% заработка независимо от стажа.
Как рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Крым Иван Рябоконь, больничные сейчас оформляются исключительно в электронном виде. Медорганизации сами направляют их работодателю и в СФР, от гражданина ничего не требуется.
"Порядок оплаты зависит от причины нетрудоспособности: если работник заболел сам или получил бытовую травму, первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные дни – Отделение СФР. Если же больничный выдан для ухода за членом семьи, Социальный фонд оплачивает его с первого дня и до конца", – уточнил он.
Информацию об оплате больничного Социальным фондом и о статусах самого листка нетрудоспособности можно отслеживать на портале Госуслуг.
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