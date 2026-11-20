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Из Севастополя в Керчь начал ходить дополнительный автобус
Из Севастополя в Керчь начал ходить дополнительный автобус - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Из Севастополя в Керчь начал ходить дополнительный автобус
С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T11:57
2026-11-20T11:57
2026-11-20T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. С пятницы, 20 ноября, из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что расписание автобусов согласовано с графиком электричек. Узнать эти автобусы можно по номеру "57-С".20 ноября автобус отправляется из Севастополя в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. Из Керчи автобусы отправляются в 15:00 и в 22:40 и прибывают в Севастополь в 20:00 и в 22:40.В четверг Михаил Развожаев заявил, что из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.В пятницу, 20 ноября, в течение дня по Крымскому мосту будут курсировать пригородные поезда между Керчью и станциями Тамань-Пассажирская и Анапа Краснодарского края. Расписание опубликовано на сайте Южной пригородной пассажирской компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогодыКрымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержкиАльтернативные маршруты сообщения с Крымом – актуальная информация
https://crimea.ria.ru/20261119/remont-krymskogo-mosta-kak-obespechat-logistiku-1161195755.html
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севастополь, михаил развожаев, общественный транспорт, автобус, логистика, новости севастополя, керчь, симферополь, крым, общество, транспорт
Из Севастополя в Керчь начал ходить дополнительный автобус
Из Севастополя запустили дополнительный маршрут в Керчь с заездом в Симферополь