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Из фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений Киеву

Из фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений Киеву - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Из фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений Киеву

Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине из Европейского фонда мира, говорится в заявлении совета. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:16

2026-11-20T19:16

2026-11-20T19:16

европейский союз (ес)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине из Европейского фонда мира, говорится в заявлении совета. Отмечается, что до конца 2027 года предусмотрена поставка Киеву дронов, техники для ПВО, боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, радиолокационных систем и взрывчатых веществ. С учетом объявленной в пятницу суммы общий объем поддержки Киева с момента создания Европейского фонда мира в 2021 году составит 11,8 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мираРоссия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее сообщил, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), оружие, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, новости