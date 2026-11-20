https://crimea.ria.ru/20261120/istoriya-osvoeniya-kosmosa-28-let-mks-1161216060.html

История освоения космоса: 28 лет МКС

История освоения космоса: 28 лет МКС - РИА Новости Крым, 20.11.2026

История освоения космоса: 28 лет МКС

МКС — самый крупный международный проект в космосе. Она стала символом успешного сотрудничества между странами, продемонстрировав, что совместные усилия могут... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T06:51

2026-11-20T06:51

2026-11-20T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. МКС — самый крупный международный проект в космосе. Она стала символом успешного сотрудничества между странами, продемонстрировав, что совместные усилия могут привести к выдающимся достижениям. В ноябре 1998 года на орбиту был выведен созданный в России Функционально-грузовой блок "Заря" — первый модуль Международной космической станции. История станции в цифрах - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, мкс, история, земля, инфографика