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История освоения космоса: 28 лет МКС
История освоения космоса: 28 лет МКС - РИА Новости Крым, 20.11.2026
История освоения космоса: 28 лет МКС
МКС — самый крупный международный проект в космосе. Она стала символом успешного сотрудничества между странами, продемонстрировав, что совместные усилия могут... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T06:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. МКС — самый крупный международный проект в космосе. Она стала символом успешного сотрудничества между странами, продемонстрировав, что совместные усилия могут привести к выдающимся достижениям. В ноябре 1998 года на орбиту был выведен созданный в России Функционально-грузовой блок "Заря" — первый модуль Международной космической станции. История станции в цифрах - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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космос, мкс, история, земля, инфографика
История освоения космоса: 28 лет МКС
28 лет работы Международной космической станции в инфографике РИА Новости Крым