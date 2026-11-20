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Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период
Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период
Столица Крыма полностью готова к зиме и предстоящим холодам – уже завершена подготовка спецтехники, закуплены необходимые материалы и инвентарь. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T06:02
2026-11-20T06:02
2026-11-20T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Столица Крыма полностью готова к зиме и предстоящим холодам – уже завершена подготовка спецтехники, закуплены необходимые материалы и инвентарь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.По его данным, оба материала работают при гололеде и снежном покрытии, разница лишь в скорости и эффективности."Противогололедный реагент работает более оперативно и эффективно. При большом слое снежного покрова мы предпочтение отдаем реагенту. Он решает проблему за час, а соли нужно три-четыре часа", - пояснил специалист.Для работы на дорогах в зимний период переоборудована и техника МБУ "Город", добавил директор предприятия.Комбинированные дорожные машины (КДМ) используются непосредственно для улично-дорожной сети и содержания дорожного полотна, а люди в большей степени отвечают за тротуарную сеть, общественные территории и внутриквартальные территории жилых массивов, уведомил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Городские службы Симферополя завершают подготовку к зимеНовые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, дороги, дороги крыма, мбу "город", крым, новости крыма
Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период
В Симферополе идет заключительный этап подготовки к зиме и сложным погодным условиям
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Столица Крыма полностью готова к зиме и предстоящим холодам – уже завершена подготовка спецтехники
, закуплены необходимые материалы и инвентарь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.
"Технику мы подготовили. На данный момент на складах у нас уже есть порядка двух тысяч тонн противогололедного материала. Его поставки будут продолжаться до конца года. Всего планируется в зимний период порядка четырех тысяч тонн противогололедных средств - двух с половиной тысяч тонн реагента и полторы тысячи технической соли", - сообщил он.
По его данным, оба материала работают при гололеде и снежном покрытии, разница лишь в скорости и эффективности.
"Противогололедный реагент работает более оперативно и эффективно. При большом слое снежного покрова мы предпочтение отдаем реагенту. Он решает проблему за час, а соли нужно три-четыре часа", - пояснил специалист.
Для работы на дорогах в зимний период переоборудована и техника МБУ "Город", добавил директор предприятия.
"Это - комбинированные дорожные машины на базе КамАЗов. Летом это просто самосвалы или водовозки для содержания зеленых насаждений. А к зиме мы их готовим по двум принципам - где-то меняем бочки на пескоразбрасыватели, а где-то технически машина позволяет просто в кузов поставить устройство для обработки дорог", - отметил Роман Гусынин.
Комбинированные дорожные машины (КДМ) используются непосредственно для улично-дорожной сети и содержания дорожного полотна, а люди в большей степени отвечают за тротуарную сеть, общественные территории и внутриквартальные территории жилых массивов, уведомил он.
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