https://crimea.ria.ru/20261120/gotovy-mashiny-i-lyudi--kak-simferopol-budet-vstrechat-zimniy-period-1161200009.html

Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период

Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Готовы машины и люди – как Симферополь будет встречать зимний период

Столица Крыма полностью готова к зиме и предстоящим холодам – уже завершена подготовка спецтехники, закуплены необходимые материалы и инвентарь. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T06:02

2026-11-20T06:02

2026-11-20T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Столица Крыма полностью готова к зиме и предстоящим холодам – уже завершена подготовка спецтехники, закуплены необходимые материалы и инвентарь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.По его данным, оба материала работают при гололеде и снежном покрытии, разница лишь в скорости и эффективности."Противогололедный реагент работает более оперативно и эффективно. При большом слое снежного покрова мы предпочтение отдаем реагенту. Он решает проблему за час, а соли нужно три-четыре часа", - пояснил специалист.Для работы на дорогах в зимний период переоборудована и техника МБУ "Город", добавил директор предприятия.Комбинированные дорожные машины (КДМ) используются непосредственно для улично-дорожной сети и содержания дорожного полотна, а люди в большей степени отвечают за тротуарную сеть, общественные территории и внутриквартальные территории жилых массивов, уведомил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Городские службы Симферополя завершают подготовку к зимеНовые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%В Симферополе фонтаны ушли в "зимнюю спячку"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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