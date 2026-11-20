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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей в пятницу
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей в пятницу - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей в пятницу
В Крыму в пятницу, 20 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на "Атане". Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T08:09
2026-11-20T08:09
2026-11-20T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 20 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на "Атане". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.По данным ведомства, с 8:00 купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизель можно на заправках "Атана".С 14:00 заправиться бензином АИ-92 и АИ-95 можно будет на заправках ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском и Белогорском районах.С 15:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория и на Южном берегу Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей в пятницу
В Крыму бензин по 100 рублей за литр будут продавать 20 ноября на АЗС двух сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 20 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на "Атане". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
По данным ведомства, с 8:00 купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизель можно на заправках "Атана".
С 14:00 заправиться бензином АИ-92 и АИ-95 можно будет на заправках ТЭС по трассе "Таврида" в Симферопольском и Белогорском районах.
С 15:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория и на Южном берегу Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.