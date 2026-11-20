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Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря
Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря
Правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T14:07
2026-11-20T14:07
2026-11-20T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр республики Кристен Михал.По словам Михала, через полгода власти Эстонии вновь оценят ситуацию и примут решение о пролонгации этого решения либо об открытии пунктов пропуска.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, эстония, граница, в мире, общество, политика, новости
Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря
Власти Эстонии решили закрыть границу с Россией с 1 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр республики Кристен Михал.
"Правительство (Эстонии) приняло решение о приостановке пересечения автомобильной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Пересечение границы будет приостановлено на всех пунктах эстонско-российской автомобильной границы: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе", - приводит его словам РИА Новости.
По словам Михала, через полгода власти Эстонии вновь оценят ситуацию и примут решение о пролонгации этого решения либо об открытии пунктов пропуска.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.
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