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Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря

Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря

Правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T14:07

2026-11-20T14:07

2026-11-20T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Эстонии приняло решение о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр республики Кристен Михал.По словам Михала, через полгода власти Эстонии вновь оценят ситуацию и примут решение о пролонгации этого решения либо об открытии пунктов пропуска.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эстония, граница, в мире, общество, политика, новости