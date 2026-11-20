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Детский парк и сквер Победы – что благоустроено в Симферополе в 2026 году

Детский парк и сквер Победы – что благоустроено в Симферополе в 2026 году - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Детский парк и сквер Победы – что благоустроено в Симферополе в 2026 году

В 2026 году завершен процесс благоустройства и реконструкции ряда общественных и дворовых территорий Симферополя. Основные из них – Детский парк и сквер Победы. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:45

2026-11-20T19:45

2026-11-20T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году завершен процесс благоустройства и реконструкции ряда общественных и дворовых территорий Симферополя. Основные из них – Детский парк и сквер Победы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич."Детский парк – победитель всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Сквер Победы также участвовал в этом голосовании и привлек большое внимание жителей, поэтому его также решили включить в программу", - отметил он.По словам гостя студии, на территории Детского парка в рамках проекта были обновлены системы видеонаблюдения - установлено 43 камеры, 30 громкоговорителей, обновлена система наружного освещения."Там установлено 187 опор освещения и 206 светильников, 29 декоративных, а также более 200 грунтовых светильников. Установлены четыре новых игровых комплекса. Обновлен "Корабль", который стал в два раза больше, чем предыдущий. Организованы две игровые площадки для малышей и спортивная зона", - поделился он.На территории любимого места отдыха горожан и гостей города, по информации начальника отдела департамента капстроительства администрации Симферополя, появился пешеходный фонтан, множество новых скамеек и урн. Общая стоимость реконструкции объекта составила около 300 миллионов рублей, добавил специалист."В парке столицы теперь ввели режим работы. Вся территория полностью ограждена, она закрывается, поэтому, надеюсь, что она дольше прослужит", - подчеркнул Древич.В сквере Победы, по словам собеседника, было обновлено плиточное мощение - 5 700 квадратных метров плитки, установлено 40 опор освещения, на них смонтированы светильники, установлена система видеонаблюдения, оповещения, появились два игровых комплекса."В настоящее время ведутся работы по благоустройству общественной территории от улицы Титова до улицы Кечкеметской и в "Сквере 200-летия Симферополя" (ранее сквер Дыбенко)", - дополнил спикер.В частности, на территории в районе реки Абдалка от улицы Титова до улицы Кечкеметской основные строительно-монтажные работы, предусмотренные контрактом, в этом году будут завершены, обозначил специалист."Выполнено плиточное мощение, устройство игрового комплекса, устройство двух спортивных зон, расширена парковка в районе детской больницы. Подрядной организацией сейчас ведется прокладка инженерных сетей, устройство системы видеонаблюдения, освещения, установка опор освещения, а также система автополива", - пояснил он.Также уже выполнено строительство огромного габиона - стены из насыпного камня, которая будет отделять парк от промышленной зоны.До конца этого года также запланировано завершение и реконструкции "Сквера 200-летия Симферополя"."Проектом предполагается укладка трех тысяч квадратных метров плитки, установка бортовых камней, монтаж системы освещения и видеонаблюдения. Там будет 22 метровых и 35 больших светильников. Подрядчик сейчас проводит работы по укладке инженерных сетей, подключению коммуникаций, а также плиточное мощение. Все кованые фигуры останутся на своих прежних местах, все скамьи также, у них кованое основание, они все останутся, где они и были", - заверил собеседник.В текущем году также завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий."До конца года планируем завершить работы на 11 дворовой территории. В планах на следующий год пока у нас два двора, если все будет хорошо, их количество увеличится", - сказал Древич.В программу же 2027 года войдут дворы по улице Киевская, дополнил он."Все проекты согласованы с председателями многоквартирных домов. Даже если они 2021-22 года, перед началом реализации проводим собрания, вносим корректировки, собираем протоколы общих собраний. И 90% реальных пожеланий жителей, которые можно воплотить в жизнь, реализуются", - заключил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского паркаБлагоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделаноДетский парк Симферополя сократил время работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, парки крыма, администрация симферополя, городская среда, реконструкция, новости крыма, крым