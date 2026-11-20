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Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить
Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T20:46
2026-11-20T20:46
2026-11-20T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата, пишет РИА Новости.Уточняется, что военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней.В качестве предлога министр указал на подготовку двумя датчанами покушения на украинского рэпера Киевстонера, который должен был выступить в пригороде Копенгагена в сентябре. Датская полиция и Управление по борьбе с терроризмом утверждают, что их якобы завербовали российские спецслужбы.В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что будет дан соответствующий ответ на высылку российского военного атташе из Дании.Ранее сообщалось, что Италия высылает двух военных атташе посольства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи КалласДания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войныВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
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дания, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить
Глава МИД Дании заявил о высылке российского военного атташе из страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата, пишет РИА Новости.
"Мы только что провели встречу с послом России в Министерстве иностранных дел и сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании", – сказал Расмуссен.
Уточняется, что военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней.
В качестве предлога министр указал на подготовку двумя датчанами покушения на украинского рэпера Киевстонера, который должен был выступить в пригороде Копенгагена в сентябре. Датская полиция и Управление по борьбе с терроризмом утверждают, что их якобы завербовали российские спецслужбы.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что будет дан соответствующий ответ на высылку российского военного атташе из Дании.
Ранее сообщалось, что Италия высылает
двух военных атташе посольства России.
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