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Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить

Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Дания высылает российского военного атташе: в РФ пообещали ответить

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:46

2026-11-20T20:46

2026-11-20T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата, пишет РИА Новости.Уточняется, что военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней.В качестве предлога министр указал на подготовку двумя датчанами покушения на украинского рэпера Киевстонера, который должен был выступить в пригороде Копенгагена в сентябре. Датская полиция и Управление по борьбе с терроризмом утверждают, что их якобы завербовали российские спецслужбы.В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что будет дан соответствующий ответ на высылку российского военного атташе из Дании.Ранее сообщалось, что Италия высылает двух военных атташе посольства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи КалласДания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войныВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу

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дания, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика