https://crimea.ria.ru/20261120/daniya-namerena-ogranichit-vydachu-viz-rossiyanam-1161253187.html

Дания намерена ограничить выдачу виз россиянам

Дания намерена ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Дания намерена ограничить выдачу виз россиянам

Правительство Дании намерено ограничить выдачу виз гражданам России. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T20:53

2026-11-20T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Дании намерено ограничить выдачу виз гражданам России. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена.Ранее Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе. Копенгаген также объявляет его персоной нон грата. Уточняется, что военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней. В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что будет дан соответствующий ответ на высылку российского военного атташе из Дании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкрасть данные об участниках СВО: в Госдуме отреагировали на призыв Каи КалласДания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войныВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу

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2026

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