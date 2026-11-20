https://crimea.ria.ru/20261120/boytsy-gruppirovki-dnepr-kruglosutochno-prikryvayut-trassu-novorossiya-1161226805.html

Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"

Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия" - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"

Стрелковые расчеты группировки войск "Днепр" беспрерывно обеспечивают надежное воздушное прикрытие стратегической трассы Р-280 "Новороссия". Помогают... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T19:05

2026-11-20T19:05

2026-11-20T19:05

трасса р-280 "новороссия"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стрелковые расчеты группировки войск "Днепр" беспрерывно обеспечивают надежное воздушное прикрытие стратегической трассы Р-280 "Новороссия". Помогают обеспечивать безопасность сухопутного коридора высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями, рассказали в Минобороны РФ.Основной задачей подразделений является обнаружение, перехват и уничтожение беспилотников противника, совершающих атаки на гражданскую инфраструктуру и транспортные колонны.Для построения эшелонированной системы обороны вдоль ключевых участков автомагистрали развернута разветвленная сеть постов.В Минобороны РФ подчеркнули, что одновременно с бойцами "Днепра" боевое дежурство несут высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями высокой проходимости с установленным крупнокалиберным стрелковым вооружением, зенитными установками и средствами радиоэлектронной борьбы.Мобильные огневые группы непосредственно прикрывают гуманитарные конвои, топливозаправщики и гражданские транспортные потоки в движении."Летают постоянно, в основном "Хорнеты", также бензиновые "Майя" под прямым управлением оператора. Все дроны летают на Старлинке, летают круглосуточно", - поделился командир взвода противодействия БПЛА с позывным "Вескер"."Считаю, что одно сбитие, хотя бы одно - это как минимум одна спасенная жизнь", - отметил "Черный".Ранее в Минобороны РФ рассказали, как подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса р-280 "новороссия", новости сво, вооруженные силы россии, сухопутный коридор в крым, министерство обороны рф, видео