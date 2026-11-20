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Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"
Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия" - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"
Стрелковые расчеты группировки войск "Днепр" беспрерывно обеспечивают надежное воздушное прикрытие стратегической трассы Р-280 "Новороссия". Помогают... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T19:05
2026-11-20T19:05
2026-11-20T19:05
трасса р-280 "новороссия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стрелковые расчеты группировки войск "Днепр" беспрерывно обеспечивают надежное воздушное прикрытие стратегической трассы Р-280 "Новороссия". Помогают обеспечивать безопасность сухопутного коридора высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями, рассказали в Минобороны РФ.Основной задачей подразделений является обнаружение, перехват и уничтожение беспилотников противника, совершающих атаки на гражданскую инфраструктуру и транспортные колонны.Для построения эшелонированной системы обороны вдоль ключевых участков автомагистрали развернута разветвленная сеть постов.В Минобороны РФ подчеркнули, что одновременно с бойцами "Днепра" боевое дежурство несут высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями высокой проходимости с установленным крупнокалиберным стрелковым вооружением, зенитными установками и средствами радиоэлектронной борьбы.Мобильные огневые группы непосредственно прикрывают гуманитарные конвои, топливозаправщики и гражданские транспортные потоки в движении."Летают постоянно, в основном "Хорнеты", также бензиновые "Майя" под прямым управлением оператора. Все дроны летают на Старлинке, летают круглосуточно", - поделился командир взвода противодействия БПЛА с позывным "Вескер"."Считаю, что одно сбитие, хотя бы одно - это как минимум одна спасенная жизнь", - отметил "Черный".Ранее в Минобороны РФ рассказали, как подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
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трасса р-280 "новороссия", новости сво, вооруженные силы россии, сухопутный коридор в крым, министерство обороны рф, видео
Бойцы группировки "Днепр" круглосуточно прикрывают трассу "Новороссия"
Военные группировки "Днепр" обеспечивают безопасность трассы "Новороссия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стрелковые расчеты группировки войск "Днепр" беспрерывно обеспечивают надежное воздушное прикрытие стратегической трассы Р-280 "Новороссия". Помогают обеспечивать безопасность сухопутного коридора высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями, рассказали в Минобороны РФ.
"Расчеты мобильных и стационарных огневых групп противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" организовали круглосуточное дежурство по обеспечению безопасности и защите от ударов с воздуха трассы Р-280", - отметили в российском военном ведомстве.
Основной задачей подразделений является обнаружение, перехват и уничтожение беспилотников противника, совершающих атаки на гражданскую инфраструктуру и транспортные колонны.
Для построения эшелонированной системы обороны вдоль ключевых участков автомагистрали развернута разветвленная сеть постов.
В Минобороны РФ подчеркнули, что одновременно с бойцами "Днепра" боевое дежурство несут высокоманевренные мобильные расчеты, оснащенные скоростными пикапами и грузовыми автомобилями высокой проходимости с установленным крупнокалиберным стрелковым вооружением, зенитными установками и средствами радиоэлектронной борьбы.
Мобильные огневые группы непосредственно прикрывают гуманитарные конвои, топливозаправщики и гражданские транспортные потоки в движении.
"Летают постоянно, в основном "Хорнеты", также бензиновые "Майя" под прямым управлением оператора. Все дроны летают на Старлинке, летают круглосуточно", - поделился командир взвода противодействия БПЛА с позывным "Вескер".
По словам командира отделения противодействия БПЛА с позывным "Черный", созданная плотность противовоздушного прикрытия силами 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" позволяет минимизировать риски для участников дорожного движения, гарантируя бесперебойное логистическое сообщение по ключевой транспортной артерии Приазовья.
"Считаю, что одно сбитие, хотя бы одно - это как минимум одна спасенная жизнь", - отметил "Черный".
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожаю
т множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области.
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