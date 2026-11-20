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Более 34 улиц Симферополя остались без света в пятницу

Более 34 улиц Симферополя остались без света в пятницу - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Более 34 улиц Симферополя остались без света в пятницу

В пятницу днем более 34 улиц Симферополя, а также один населенный пункт в Симферопольском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T12:18

2026-11-20T12:18

2026-11-20T12:18

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу днем более 34 улиц Симферополя, а также один населенный пункт в Симферопольском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в городе Симферополь и Симферопольском районе", - говорится в сообщении.В Симферополе частично света нет по улицам: Дм. Ульянова, Миллера, Офицерская, Севастопольская, Трубаченко, Крымских Партизан, Новороссийская, Очаковская, Ушакова, Батумская, Гражданская, Зенитная, Качинская, Берекетли, Васильковая, Ромашковая, 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская, Ешиль Ада, Абдуль Тейфукъ, Грибная, Звездная, Инам, Янтарная, Чименлик, Кипарисная, Миндальная, Пихтовая, Рериха, Умют, Усадебная, Хвойная; а также на переулке Гренажный и в микрорайоне Фонтаны.Также отсутствует электроснабжение в Новониколаевке.Свет дадут ориентировочно через три часа.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов. В семи районах полуострова и в Евпатории введены временные отключения электричества. Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен график отключения света "2 через 6" часовВ Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричестваРемонт на магистральных электросетях в Крыму: в Бахчисарае отключат свет до утра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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