https://crimea.ria.ru/20261120/bolee-20-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-obestocheny-1161227136.html

Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены

Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены

Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены в связи с ранее введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T10:25

2026-11-20T10:25

2026-11-20T10:25

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены в связи с ранее введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В частности, в городе электричество отключено более чем на 40 улицах и переулках.В районе света нет в селах Изумрудное, Днепровка, Зерновое, Калиновка, Крымка, Мирновка, Роскошное, Рысаково, Тимофеевка, Яркое, Ястребцы, Армейское, Болотное, Дорожное, Заречное, Митюрино, Мысовое, Низинное, Новая Жизнь, Победное, Чайкино.Ориентировочное время отключения - 3 часа.Также частично обесточены села Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка Белогорского района и четыре населенных пункта Бахчисарайского района: Скалистое, Трудолюбовка, Прохладное, Новопавловка.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъектах были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261120/otklyucheniya-sveta-v-krymu-kakie-rayony-obestocheny-1161224523.html

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джанкой

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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