https://crimea.ria.ru/20261120/bolee-20-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-obestocheny-1161227136.html
Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены в связи с ранее введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T10:25
2026-11-20T10:25
2026-11-20T10:25
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
джанкойский район
джанкой
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3035da8b0823a8541226ab9ecc9214d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены в связи с ранее введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В частности, в городе электричество отключено более чем на 40 улицах и переулках.В районе света нет в селах Изумрудное, Днепровка, Зерновое, Калиновка, Крымка, Мирновка, Роскошное, Рысаково, Тимофеевка, Яркое, Ястребцы, Армейское, Болотное, Дорожное, Заречное, Митюрино, Мысовое, Низинное, Новая Жизнь, Победное, Чайкино.Ориентировочное время отключения - 3 часа.Также частично обесточены села Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка Белогорского района и четыре населенных пункта Бахчисарайского района: Скалистое, Трудолюбовка, Прохладное, Новопавловка.В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъектах были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261120/otklyucheniya-sveta-v-krymu-kakie-rayony-obestocheny-1161224523.html
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_67d14f3871858fbe69e802ed437cfdff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, джанкойский район, джанкой
Более 20 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Джанкой и более 20 сел на севере Крыма остались без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Более 20 сел Джанкойского района, а также частично город Джанкой обесточены в связи с ранее введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в городе Джанкой и Джанкойском районе", - говорится в сообщении.
В частности, в городе электричество отключено более чем на 40 улицах и переулках.
В районе света нет в селах Изумрудное, Днепровка, Зерновое, Калиновка, Крымка, Мирновка, Роскошное, Рысаково, Тимофеевка, Яркое, Ястребцы, Армейское, Болотное, Дорожное, Заречное, Митюрино, Мысовое, Низинное, Новая Жизнь, Победное, Чайкино.
Ориентировочное время отключения - 3 часа.
Также частично обесточены села Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка Белогорского района и четыре населенных пункта Бахчисарайского района: Скалистое, Трудолюбовка, Прохладное, Новопавловка.
В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет
на три-шесть часов.
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъектах были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.