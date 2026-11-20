https://crimea.ria.ru/20261120/avtobusnye-reysy-cherez-krymskiy-most-iz-sevastopolya-vozobnovlyayutsya-1161242513.html

Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются

Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются

В Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:32

2026-11-20T16:32

2026-11-20T16:32

крымский мост

новости крыма

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в Тамань, а там забирать для продолжения пути по маршруту, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор уточнил, что рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме. Билеты продаются, автобусы отправляются по привычному графику в Ростов-на-Дону, Белгород, Мелитополь, Каховку, Москву, Скадовск и Луганск. Автобусное сообщение внутри полуострова также работает без изменений.Купить билет на автобус из Севастополя можно в кассах автовокзала или онлайн. За консультацией пассажиры могут обратиться:- в кассы автовокзала "Севастополь" по адресу: улица Вокзальная, 11, ежедневно с 06:00 до 22:00;- по телефону +7 (8692) 48-81-99 ежедневно с 07:00 до 21:00.Ранее сообщалось, что с 20 ноября из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Развожаев заявлял, что из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщениемС сегодняшнего дня из Крыма в порт Кавказ запустили бесплатные катераУдары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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