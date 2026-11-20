https://crimea.ria.ru/20261120/avtobusnye-reysy-cherez-krymskiy-most-iz-sevastopolya-vozobnovlyayutsya-1161242513.html
Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются
Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются
В Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T16:32
2026-11-20T16:32
2026-11-20T16:32
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в Тамань, а там забирать для продолжения пути по маршруту, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Губернатор уточнил, что рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме. Билеты продаются, автобусы отправляются по привычному графику в Ростов-на-Дону, Белгород, Мелитополь, Каховку, Москву, Скадовск и Луганск. Автобусное сообщение внутри полуострова также работает без изменений.Купить билет на автобус из Севастополя можно в кассах автовокзала или онлайн. За консультацией пассажиры могут обратиться:- в кассы автовокзала "Севастополь" по адресу: улица Вокзальная, 11, ежедневно с 06:00 до 22:00;- по телефону +7 (8692) 48-81-99 ежедневно с 07:00 до 21:00.Ранее сообщалось, что с 20 ноября из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Развожаев заявлял, что из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщениемС сегодняшнего дня из Крыма в порт Кавказ запустили бесплатные катераУдары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта
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Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляются
В Севастополе возобновляют продажи билетов на автобусные рейсы через Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе с субботы, 21 ноября, возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Пассажиров будут подвозить к электричкам, следующим в Тамань, а там забирать для продолжения пути по маршруту, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Действует временная схема движения: пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта в рамках купленного билета. Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме. Билеты продаются, автобусы отправляются по привычному графику в Ростов-на-Дону, Белгород, Мелитополь, Каховку, Москву, Скадовск и Луганск. Автобусное сообщение внутри полуострова также работает без изменений.
Купить билет на автобус из Севастополя можно в кассах автовокзала или онлайн. За консультацией пассажиры могут обратиться:
- в кассы автовокзала "Севастополь" по адресу: улица Вокзальная, 11, ежедневно с 06:00 до 22:00;
- по телефону +7 (8692) 48-81-99 ежедневно с 07:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что с 20 ноября из Севастополя в Керчь запущен
дополнительный автобусный маршрут, который будет следовать через Симферополь. Развожаев заявлял, что из Севастополя запустят
автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма.
Крымский мост в четверг подвергся очередному удару
со стороны ВСУ.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят
разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал
, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.
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