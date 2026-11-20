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Алушта и Судак полностью обесточены
Алушта и Судак полностью обесточены - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Алушта и Судак полностью обесточены
Алушта и Судак полностью остались без света в пятницу из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T13:38
2026-11-20T13:38
2026-11-20T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Алушта и Судак полностью остались без света в пятницу из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В пятницу в Крыму введен режим ограничения потребления электроэнергии. В населенных пунктах республики отключают свет на три-шесть часов. Изначально электричества не было в семи районах полуострова и в Евпатории. Обесточены также жители 34 улиц Симферополя.Ранее сообщалось, что днем в пятницу в Крыму введены дополнительные ограничения режима потребления электрической мощности. От трех до шести часов света не будет у жителей 12 районов, пяти городских округах и двух городах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Алушта и Судак полностью обесточены
Алушта и Судак полностью обесточены из-за неотложных ремонтов на сетях