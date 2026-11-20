https://crimea.ria.ru/20261120/aksenov-zayavil-o-neobkhodimosti-shtrafovat-plokho-rabotayuschie-uk-1161243487.html

Аксенов заявил о необходимости штрафовать плохо работающие УК

Аксенов заявил о необходимости штрафовать плохо работающие УК - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Аксенов заявил о необходимости штрафовать плохо работающие УК

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил необходимость применения штрафов к управляющим компаниям (УК), которые плохо выполняют свои обязанности. Об этом он сказал в... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T16:41

2026-11-20T16:41

2026-11-20T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил необходимость применения штрафов к управляющим компаниям (УК), которые плохо выполняют свои обязанности. Об этом он сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан.По его словам, проблемы в деятельности УК остаются на первом месте среди обращений граждан. До сих пор в большинстве муниципальных образований взаимодействие в этой части администрациями организовано плохо. Аксенов поручил проанализировать меры, принимаемые администрациями для выстраивания взаимодействия с управляющими компаниями.Также глава Крыма напомнил об обязательствах глав администраций "обойти ногами" каждый дом и добиться решения простых вопросов, которые не требуют больших капиталовложений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

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2026

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