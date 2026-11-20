https://crimea.ria.ru/20261120/aksenov-raskritikoval-rabotu-upravlyayuschikh-kompaniy-v-krymu-1161235456.html

Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму

Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму

Качество работы управляющих компаний и их взаимодействия с местными властями низкое во всех муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T14:38

2026-11-20T14:38

2026-11-20T14:38

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Качество работы управляющих компаний и их взаимодействия с местными властями низкое во всех муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании Совета министров РК по вопросам работы с обращениями граждан.Он отметил, что работа конкретно по маршрутизации обращений граждан эффективно не проведена ни в одном муниципальном образовании.Аксенов также напомнил об обязательствах глав администраций "обойти ногами" каждый дом и добиться решения простых вопросов, которые не требуют больших капиталовложений."Все, кто не обойдет ногами вверенный им муниципалитет и не пообщается на каждом доме, должны закончить свою работу в органах власти", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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