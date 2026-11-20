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Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму
Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму
Качество работы управляющих компаний и их взаимодействия с местными властями низкое во всех муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T14:38
2026-11-20T14:38
2026-11-20T14:38
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Качество работы управляющих компаний и их взаимодействия с местными властями низкое во всех муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании Совета министров РК по вопросам работы с обращениями граждан.Он отметил, что работа конкретно по маршрутизации обращений граждан эффективно не проведена ни в одном муниципальном образовании.Аксенов также напомнил об обязательствах глав администраций "обойти ногами" каждый дом и добиться решения простых вопросов, которые не требуют больших капиталовложений."Все, кто не обойдет ногами вверенный им муниципалитет и не пообщается на каждом доме, должны закончить свою работу в органах власти", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
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сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Аксенов раскритиковал работу управляющих компаний в Крыму
Работа управляющих компаний не налажена ни в одном муниципалитете Крыма – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Качество работы управляющих компаний и их взаимодействия с местными властями низкое во всех муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании Совета министров РК по вопросам работы с обращениями граждан.
"Работа управляющих компаний за эту неделю – номер один, к сожалению. Потому что качество этой работы низкое, взаимодействие организовано плохо в абсолютном большинстве муниципальных образований. До сих пор жалобы "футболят" с места на место от управляющих компаний в администрацию, от администрации – ресурсникам и наоборот", - сказал руководитель регионе.
Он отметил, что работа конкретно по маршрутизации обращений граждан эффективно не проведена ни в одном муниципальном образовании.
Аксенов также напомнил об обязательствах глав администраций "обойти ногами" каждый дом и добиться решения простых вопросов, которые не требуют больших капиталовложений.
"Все, кто не обойдет ногами вверенный им муниципалитет и не пообщается на каждом доме, должны закончить свою работу в органах власти", - подчеркнул он.
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