https://crimea.ria.ru/20261120/aksenov-potreboval-obyavit-vygovor-glave-feodosii-1161247010.html

Аксенов потребовал объявить выговор главе Феодосии

Аксенов потребовал объявить выговор главе Феодосии - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Аксенов потребовал объявить выговор главе Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T17:20

2026-11-20T17:20

2026-11-20T17:20

владимир ким

сергей аксенов

феодосия

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/03/1146907367_0:184:912:697_1920x0_80_0_0_05e0ed8dd86a76053ccf1b8e1e6d3b6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан.Глава Крыма остался недоволен работой администрации Феодосии с обращениями граждан. Он отметил, что в Феодосии власти не хотят выходить на прямой контакт с заявителями, и назвал такой подход недостаточным.Аксенов напомнил об обязательствах глав администраций "обойти ногами" каждый дом и добиться решения простых вопросов, которые не требуют больших капиталовложений. Также глава Крыма отметил необходимость применения штрафов к управляющим компаниям, которые плохо выполняют свои обязанности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ким, сергей аксенов, феодосия, крым, новости крыма