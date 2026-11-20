https://crimea.ria.ru/20261120/aksenov-potreboval-obyavit-vygovor-direktoru-vody-kryma-1161250356.html
Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма"
Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 20.11.2026
Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о втором выговоре директору предприятия "Вода Крыма" Максиму Новику. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе... РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T18:59
2026-11-20T18:59
2026-11-20T18:59
максим новик
вода
вода крыма
вода в крыму
сергей аксенов
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160928044_0:55:1920:1135_1920x0_80_0_0_7ef367e28e800685b47e24947a1de25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о втором выговоре директору предприятия "Вода Крыма" Максиму Новику. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан."Вам выговор второй. Значит, на третий выговор закончите карьеру", - обратился Аксенов к присутствовавшему на совещании Новику.Решение принято в связи с перебоями в водоснабжении города Феодосии и затягивании сроков проведения аварийных работ на водоводах. Также на совещании озвучено, что будет наказан руководитель водоканала Феодосии.Кроме того, Аксенов пригрозил выговором гендиректору "Крымтеплокоммунэнерго".Ранее сообщалось, что глава Крыма поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Аксенов остался недоволен работой администрации города с обращениями граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160928044_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7755c34eb9ff09f404337c4ca2f602fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим новик, вода, вода крыма, вода в крыму, сергей аксенов, новости крыма, крым
Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма"
Глава Крыма поручил объявить второй выговор директору предприятия "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о втором выговоре директору предприятия "Вода Крыма" Максиму Новику. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан.
"Вам выговор второй. Значит, на третий выговор закончите карьеру", - обратился Аксенов к присутствовавшему на совещании Новику.
Решение принято в связи с перебоями в водоснабжении города Феодосии и затягивании сроков проведения аварийных работ на водоводах. Также на совещании озвучено, что будет наказан руководитель водоканала Феодосии.
Кроме того, Аксенов пригрозил выговором гендиректору "Крымтеплокоммунэнерго".
Ранее сообщалось, что глава Крыма поручил объявить выговор
главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Аксенов остался недоволен работой администрации города с обращениями граждан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: