https://crimea.ria.ru/20261120/aksenov-potreboval-obyavit-vygovor-direktoru-vody-kryma-1161250356.html

Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма"

Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Аксенов потребовал объявить выговор директору "Воды Крыма"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о втором выговоре директору предприятия "Вода Крыма" Максиму Новику. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе... РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T18:59

2026-11-20T18:59

2026-11-20T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о втором выговоре директору предприятия "Вода Крыма" Максиму Новику. Об этом Аксенов сказал в пятницу, 20 ноября, в ходе совещания по вопросам работы с обращениями граждан."Вам выговор второй. Значит, на третий выговор закончите карьеру", - обратился Аксенов к присутствовавшему на совещании Новику.Решение принято в связи с перебоями в водоснабжении города Феодосии и затягивании сроков проведения аварийных работ на водоводах. Также на совещании озвучено, что будет наказан руководитель водоканала Феодосии.Кроме того, Аксенов пригрозил выговором гендиректору "Крымтеплокоммунэнерго".Ранее сообщалось, что глава Крыма поручил объявить выговор главе администрации Феодосии Владимиру Киму. Аксенов остался недоволен работой администрации города с обращениями граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячие линии в Крыму должны работать по "боевому расписанию" - АксеновПрокуратура проверит все управляющие компании КрымаАксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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