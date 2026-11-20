https://crimea.ria.ru/20261120/Lyubov-i-zhuravli-Gosha-on-zhe-Goga-on-zhe-Aleksey-Batalov_-1117647986.html

Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов

Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов - РИА Новости Крым, 20.11.2026

Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов

О нем принято говорить, что он был секс-символом для миллионов женщин в стране, где не было секса. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T07:44

2026-11-20T07:44

2026-11-20T07:44

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О нем принято говорить, что он был секс-символом для миллионов женщин в стране, где не было секса.Вышел из актерской семьи - редкость в его профессии в то время. Снялся в своем первом фильме еще школьником.А потом фильм о Великой Отечественной, где он сыграл главную мужскую роль, получил Золотую ветвь в 1958-м. И остался единственным советским фильмом, удостоенным высшей Каннской кинонаграды. А в 1981-м фильм о том, что "Москва не резиновая" (то есть, как раз наоборот), где он также сыграл главную мужскую роль, получил Оскара как лучший на иностранном языке. Годом ранее этот же фильм получил Золотого медведя в Берлине. 20 ноября 1928 года родился актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов. "Летят журавли"Любовь и смерть, жизнь и война. "Летящий" фильм Калатозова, где умирающий Борис "взлетает" по лестнице к своей Белке в парящей белоснежной фате, а у самой Белки (Вероники) ресницы - как крылья ласточки..."Зонтик для новобрачных"Все сложно: у врача Краскова - жена и трое детей. Но он любит Веру."Зонтик для новобрачных" снимали на востоке Крыма и ЮБК. В частности, в фильме можно узнать набережную Судака, Феодосию (с железнодорожного вокзала Феодосии герои уезжают в Москву) и водопад Джур-Джур. "Девять дней одного года"Баталов играет советского интеллигента, молодого физика-ядерщика Гусева, получившего смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающего свои научные изыскания. "Бег"В снятом по мотивам произведений Булгакова "Беге" Баталов снова сыграл интеллигента, на этот раз - в месиве агонии Гражданской войны. Тихого приват-доцента Санкт-Петербургского университета Сергея Павловича Голубкова."Звезда пленительного счастья"В "Звезде пленительного счастья" у Баталова не самая главная роль - князя Сергея Трубецкого, в день восстания декабристов не явившегося на Сенатскую площадь.Не центральная. И неоднозначная."Москва слезам не верит"Этот фильм не надо представлять нашему зрителю - он любимый, пересматриваемый, цитируемый. — Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? — Здесь только Георгий Иваныч.Читайте также на РИА Новости Крым:"О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам >>Самый известный образ и голос: Ливанову 85 >>

https://crimea.ria.ru/20260316/Begi-dyad-Mit-derevenskiy-pyanitsa-i-grustnyy-Bender-Sergey-Yurskiy-1118044774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, звезды и судьбы, алексей баталов, кино, искусство