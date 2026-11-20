20 ноября 80 лет исполняется Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в миру Владимиру Гундяеву. Он родился в Ленинграде в сложные послевоенные годы в семье главного механика завода им. Калинина, который впоследствии принял священнический сан. Мама была преподавателем немецкого языка в школе. Также в семье росли брат и сестра. Их судьба также впоследствии была связана с церковью. Учился в школе № 2 (ныне — школа № 270). Семья была верующей, и в школу, как признавался впоследствии мам митрополит, он каждый день шел как на Голгофу. Так как к нему как к верующему было предвзятое отношение, мальчика регулярно отчитывали на педсоветах, а отец-священник за свою веру три года провел на Колыме в исправительно-трудовом лагере. После войны служил в одном из храмов Ленинграда. В 2023 году президент России Владимир Путин предположил, что отец будущего митрополита крестил его в 1952 году.После восьмого класса Владимир Гундяев начал работать в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления и одновременно учился в вечерней школе. Он хотел связать свою жизнь с наукой, интересовался химией и физикой. Но встреча с Ленинградским митрополитом Никодимом изменила его судьбу: юноша стал воспитанником Ленинградской духовной семинарии.В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а по ее окончании – в Ленинградскую духовную академию.В монашество будущий патриарх был пострижен 3 апреля 1969 года. Через несколько месяцев он был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом в сан иеромонаха. В 1970 году, получив степень кандидата богословия, служил личным секретарем митрополита Ленинградского Никодима. 12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете Церквей. В возрасте 28 лет стал ректором Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии.В марте 1976 года Кирилл был рукоположен в сан епископа Выборгского.С 1976 по 1978 год Кирилл нес послушание заместителем патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Никодима. В сентябре 1977 года его возвели в почетный сан архиепископа.В декабре 1984 года Кирилл стал архиепископом Смоленским и Вяземским.В 1991 году указ о назначении Кирилла митрополитом подписал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.В 1995—2000 годах — председатель Синодальной рабочей группы по выработке концепции Русской православной церкви по вопросам церковно-государственных отношений и проблемам современного общества; под его руководством разработаны Основы социальной концепции Русской православной церкви. Также неоднократно замечал, что Русской православной церкви остро не хватает социальной прослойки по-настоящему верующей интеллигенции.В сан патриаршего местоблюстителя Кирилла избрали путем тайного голосования во время заседания Священного синода в декабре 2008 года, на следующий день после кончины патриарха Алексия II. В самый высокий сан русской православной церкви митрополита Кирилла избрали Поместным собором Русской православной церкви в январе 2009 года. Богослужение, в ходе которого проходит возведение новоизбранного епископа, прошло 1 февраля того же года.В первый же год своего патриаршества Кирилл одной из первоочередных задач Церкви назвал усиление ее влияния на общество. По его словам, сказанным на выступлении в Туле 11 марта 2009 года, "деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества".В течение последующих 10-ти лет совершил ряд официальных визитов за рубеж – в Турцию, на Украину, в Беларусь, Ливан, Молдову, Польшу, Кубу, на Афон. Также посетил десятки епархий в России.После начала специальной военной операции в июне 2022 года Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. В качестве причины английские власти указали поддержку им военной спецоперации. Санкции против него поддержали также Канада и Литва, а осенью 2022 и Украина. В настоящее время патриарх находится в подсанкционных списках Новой Зеландии, Австралии, Эстонии, Чехии.По словам самого патриарха Кирилла, санкции со стороны западных государств напугать его не могут.Принимал и принимает активное участие в работе многочисленных конференций, в том числе международных, неоднократно выступал с лекциями в различных учебных заведениях. Патриарх – автор нескольких книг и сотен публикаций в российской и зарубежной периодике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплексЛагерь в "Артеке" назовут в честь святителя ЛукиБолее 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
20 ноября 80 лет исполняется Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в миру Владимиру Гундяеву.
Он родился в Ленинграде в сложные послевоенные годы в семье главного механика завода им. Калинина, который впоследствии принял священнический сан. Мама была преподавателем немецкого языка в школе. Также в семье росли брат и сестра. Их судьба также впоследствии была связана с церковью.
Учился в школе № 2 (ныне — школа № 270). Семья была верующей, и в школу, как признавался впоследствии мам митрополит, он каждый день шел как на Голгофу. Так как к нему как к верующему было предвзятое отношение, мальчика регулярно отчитывали на педсоветах, а отец-священник за свою веру три года провел на Колыме в исправительно-трудовом лагере. После войны служил в одном из храмов Ленинграда. В 2023 году президент России Владимир Путин предположил, что отец будущего митрополита крестил его в 1952 году.
После восьмого класса Владимир Гундяев начал работать в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления и одновременно учился в вечерней школе. Он хотел связать свою жизнь с наукой, интересовался химией и физикой. Но встреча с Ленинградским митрополитом Никодимом изменила его судьбу: юноша стал воспитанником Ленинградской духовной семинарии.
В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а по ее окончании – в Ленинградскую духовную академию.
В монашество будущий патриарх был пострижен 3 апреля 1969 года. Через несколько месяцев он был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом в сан иеромонаха. В 1970 году, получив степень кандидата богословия, служил личным секретарем митрополита Ленинградского Никодима. 12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете Церквей. В возрасте 28 лет стал ректором Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии.
В марте 1976 года Кирилл был рукоположен в сан епископа Выборгского.
Встреча представителей православной и католической церкви. Слева направо: профессор Московской духовной академии Александр Осипов, иеромонах Августин, ректор Ленинградской духовной академии епископ Выборгский Кирилл, протоиерей Василий Стойков, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, глава православной делегации священник Вильгельм Родд (Голландия), глава католический делегации Бернард кардинал Альфринк, епископ Луиджи Бетацци, священник Хан Раес, доктор Алексей Буевский, вице-президент "Пакс Кристи" Теодор Риссе, Каролус Термаат - международный серкетарь.
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Встреча представителей православной и католической церкви. Слева направо: профессор Московской духовной академии Александр Осипов, иеромонах Августин, ректор Ленинградской духовной академии епископ Выборгский Кирилл, протоиерей Василий Стойков, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, глава православной делегации священник Вильгельм Родд (Голландия), глава католический делегации Бернард кардинал Альфринк, епископ Луиджи Бетацци, священник Хан Раес, доктор Алексей Буевский, вице-президент "Пакс Кристи" Теодор Риссе, Каролус Термаат - международный серкетарь.
Патриарх Московский и Всея Руси Пимен (в центре), архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл (слева на втором плане), Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (справа на втором плане) и патриарх Иерусалимский Диодор (справа) во время божественной литургии в Богоявленском соборе Москвы в честь 1000-летия крещения Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Второй справа - Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл.
13 января 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Владимир Путин и местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (слева направо) в Богоявленском соборе на поминальном богослужении в память патриарха Алексия II.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (второй справа) и митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий рассмотривают оленей в фактории Лаборовой, в ходе поездки по епархиям, расположенным в регионах Крайнего Севера и Западной Сибири.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан (в центре справа налево) во время совместного фотографирования с участниками Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива 2014-2015".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск (справа налево на первом плане) во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване. Справа на втором плане - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
11 сентября 2021. Президент РФ Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области. Слева направо - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
4 ноября 2026. Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов) во время посещения XXI Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства" в Москве.
Встреча представителей православной и католической церкви. Слева направо: профессор Московской духовной академии Александр Осипов, иеромонах Августин, ректор Ленинградской духовной академии епископ Выборгский Кирилл, протоиерей Василий Стойков, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, глава православной делегации священник Вильгельм Родд (Голландия), глава католический делегации Бернард кардинал Альфринк, епископ Луиджи Бетацци, священник Хан Раес, доктор Алексей Буевский, вице-президент "Пакс Кристи" Теодор Риссе, Каролус Термаат - международный серкетарь.
Патриарх Московский и Всея Руси Пимен (в центре), архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл (слева на втором плане), Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (справа на втором плане) и патриарх Иерусалимский Диодор (справа) во время божественной литургии в Богоявленском соборе Москвы в честь 1000-летия крещения Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы. Второй справа - Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл.
13 января 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Владимир Путин и местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (слева направо) в Богоявленском соборе на поминальном богослужении в память патриарха Алексия II.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (второй справа) и митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий рассмотривают оленей в фактории Лаборовой, в ходе поездки по епархиям, расположенным в регионах Крайнего Севера и Западной Сибири.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан (в центре справа налево) во время совместного фотографирования с участниками Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива 2014-2015".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск (справа налево на первом плане) во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване. Справа на втором плане - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
11 сентября 2021. Президент РФ Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области. Слева направо - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
4 ноября 2026. Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов) во время посещения XXI Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства" в Москве.
С 1976 по 1978 год Кирилл нес послушание заместителем патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Никодима. В сентябре 1977 года его возвели в почетный сан архиепископа.
В декабре 1984 года Кирилл стал архиепископом Смоленским и Вяземским.
В 1991 году указ о назначении Кирилла митрополитом подписал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
В 1995—2000 годах — председатель Синодальной рабочей группы по выработке концепции Русской православной церкви по вопросам церковно-государственных отношений и проблемам современного общества; под его руководством разработаны Основы социальной концепции Русской православной церкви. Также неоднократно замечал, что Русской православной церкви остро не хватает социальной прослойки по-настоящему верующей интеллигенции.
В сан патриаршего местоблюстителя Кирилла избрали путем тайного голосования во время заседания Священного синода в декабре 2008 года, на следующий день после кончины патриарха Алексия II. В самый высокий сан русской православной церкви митрополита Кирилла избрали Поместным собором Русской православной церкви в январе 2009 года. Богослужение, в ходе которого проходит возведение новоизбранного епископа, прошло 1 февраля того же года.
В первый же год своего патриаршества Кирилл одной из первоочередных задач Церкви назвал усиление ее влияния на общество. По его словам, сказанным на выступлении в Туле 11 марта 2009 года, "деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества".
В течение последующих 10-ти лет совершил ряд официальных визитов за рубеж – в Турцию, на Украину, в Беларусь, Ливан, Молдову, Польшу, Кубу, на Афон. Также посетил десятки епархий в России.
После начала специальной военной операции в июне 2022 года Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. В качестве причины английские власти указали поддержку им военной спецоперации. Санкции против него поддержали также Канада и Литва, а осенью 2022 и Украина. В настоящее время патриарх находится в подсанкционных списках Новой Зеландии, Австралии, Эстонии, Чехии.
По словам самого патриарха Кирилла, санкции со стороны западных государств напугать его не могут.
Принимал и принимает активное участие в работе многочисленных конференций, в том числе международных, неоднократно выступал с лекциями в различных учебных заведениях. Патриарх – автор нескольких книг и сотен публикаций в российской и зарубежной периодике.
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