https://crimea.ria.ru/20261120/80-let-patriarkhu-kadry-iz-zhizni-glavy-rpts-1161205083.html

80 лет Патриарху: кадры из жизни главы РПЦ

80 лет Патриарху: кадры из жизни главы РПЦ - РИА Новости Крым, 20.11.2026

80 лет Патриарху: кадры из жизни главы РПЦ

20 ноября 80 лет исполняется Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в миру Владимиру Гундяеву. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T10:56

2026-11-20T10:56

2026-11-20T10:56

фотоленты

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

владимир путин (политик)

тихон шевкунов

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религия

православие

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/13/1161203514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40498aba9a43f6af6b5fa8468a614c45.jpg

20 ноября 80 лет исполняется Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в миру Владимиру Гундяеву. Он родился в Ленинграде в сложные послевоенные годы в семье главного механика завода им. Калинина, который впоследствии принял священнический сан. Мама была преподавателем немецкого языка в школе. Также в семье росли брат и сестра. Их судьба также впоследствии была связана с церковью. Учился в школе № 2 (ныне — школа № 270). Семья была верующей, и в школу, как признавался впоследствии мам митрополит, он каждый день шел как на Голгофу. Так как к нему как к верующему было предвзятое отношение, мальчика регулярно отчитывали на педсоветах, а отец-священник за свою веру три года провел на Колыме в исправительно-трудовом лагере. После войны служил в одном из храмов Ленинграда. В 2023 году президент России Владимир Путин предположил, что отец будущего митрополита крестил его в 1952 году.После восьмого класса Владимир Гундяев начал работать в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления и одновременно учился в вечерней школе. Он хотел связать свою жизнь с наукой, интересовался химией и физикой. Но встреча с Ленинградским митрополитом Никодимом изменила его судьбу: юноша стал воспитанником Ленинградской духовной семинарии.В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а по ее окончании – в Ленинградскую духовную академию.В монашество будущий патриарх был пострижен 3 апреля 1969 года. Через несколько месяцев он был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом в сан иеромонаха. В 1970 году, получив степень кандидата богословия, служил личным секретарем митрополита Ленинградского Никодима. 12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете Церквей. В возрасте 28 лет стал ректором Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии.В марте 1976 года Кирилл был рукоположен в сан епископа Выборгского.С 1976 по 1978 год Кирилл нес послушание заместителем патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Никодима. В сентябре 1977 года его возвели в почетный сан архиепископа.В декабре 1984 года Кирилл стал архиепископом Смоленским и Вяземским.В 1991 году указ о назначении Кирилла митрополитом подписал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.В 1995—2000 годах — председатель Синодальной рабочей группы по выработке концепции Русской православной церкви по вопросам церковно-государственных отношений и проблемам современного общества; под его руководством разработаны Основы социальной концепции Русской православной церкви. Также неоднократно замечал, что Русской православной церкви остро не хватает социальной прослойки по-настоящему верующей интеллигенции.В сан патриаршего местоблюстителя Кирилла избрали путем тайного голосования во время заседания Священного синода в декабре 2008 года, на следующий день после кончины патриарха Алексия II. В самый высокий сан русской православной церкви митрополита Кирилла избрали Поместным собором Русской православной церкви в январе 2009 года. Богослужение, в ходе которого проходит возведение новоизбранного епископа, прошло 1 февраля того же года.В первый же год своего патриаршества Кирилл одной из первоочередных задач Церкви назвал усиление ее влияния на общество. По его словам, сказанным на выступлении в Туле 11 марта 2009 года, "деятельность Церкви теперь нужно оценивать не только по числу храмов и монастырей, но и по влиянию, которое Церковь оказывает на жизнь людей и общества".В течение последующих 10-ти лет совершил ряд официальных визитов за рубеж – в Турцию, на Украину, в Беларусь, Ливан, Молдову, Польшу, Кубу, на Афон. Также посетил десятки епархий в России.После начала специальной военной операции в июне 2022 года Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. В качестве причины английские власти указали поддержку им военной спецоперации. Санкции против него поддержали также Канада и Литва, а осенью 2022 и Украина. В настоящее время патриарх находится в подсанкционных списках Новой Зеландии, Австралии, Эстонии, Чехии.По словам самого патриарха Кирилла, санкции со стороны западных государств напугать его не могут.Принимал и принимает активное участие в работе многочисленных конференций, в том числе международных, неоднократно выступал с лекциями в различных учебных заведениях. Патриарх – автор нескольких книг и сотен публикаций в российской и зарубежной периодике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплексЛагерь в "Артеке" назовут в честь святителя ЛукиБолее 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО

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патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), владимир путин (политик), тихон шевкунов, санкции против россии, религия, православие