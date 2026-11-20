https://crimea.ria.ru/20261120/310-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161224169.html

310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.11.2026

310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ. Вражеские беспилотники ночью, в частности, сбивали над Крымом, Черным и Азовским РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T08:50

2026-11-20T08:50

2026-11-20T08:56

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

черное море

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/13/1124972140_0:70:3148:1841_1920x0_80_0_0_2f573723b1b0ca8d7c904c7b465db932.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ. Вражеские беспилотники ночью, в частности, сбивали над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261120/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-20-noyabrya-1161222636.html

крым

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, черное море, азовское море, новости, новости сво