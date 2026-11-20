https://crimea.ria.ru/20261120/310-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161224169.html
310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.11.2026
310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ. Вражеские беспилотники ночью, в частности, сбивали над Крымом, Черным и Азовским РИА Новости Крым, 20.11.2026
2026-11-20T08:50
2026-11-20T08:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию воздушных ударов ВСУ. Вражеские беспилотники ночью, в частности, сбивали над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Дроны сбивали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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310 дронов ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и другими регионами России сбили 310 беспилотников ВСУ за ночь
08:50 20.11.2026 (обновлено: 08:56 20.11.2026)