13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю
Армия России нанесла 13 массированных групповых ударов по Украине за неделю
13:45 20.11.2026 (обновлено: 13:48 20.11.2026)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли два массированных и 11 групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую семидневку.
"Поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов", - уточняется в сообщении.
Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения.
Также за неделю в Черном море разбиты 12 сухогрузов с вооружением, военной техникой и продукцией двойного назначения для нужд ВСУ.
В ночь на пятницу российские войска нанесли массированные удары по семи областям Украины, включая Киев. Поражены железнодорожные мосты, предприятия ВПК, электроподстанции, военные склады и сухогруз двойного назначения, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено.