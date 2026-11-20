https://crimea.ria.ru/20261120/13-moschnykh-udarov-po-ukraine-chto-razbito-za-nedelyu-1161233500.html

13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю

13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю - РИА Новости Крым, 20.11.2026

13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю

Вооруженные силы России нанесли два массированных и 11 групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую семидневку. РИА Новости Крым, 20.11.2026

2026-11-20T13:45

2026-11-20T13:45

2026-11-20T13:48

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли два массированных и 11 групповых ударов по Украине за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую семидневку.Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. Также за неделю в Черном море разбиты 12 сухогрузов с вооружением, военной техникой и продукцией двойного назначения для нужд ВСУ.В ночь на пятницу российские войска нанесли массированные удары по семи областям Украины, включая Киев. Поражены железнодорожные мосты, предприятия ВПК, электроподстанции, военные склады и сухогруз двойного назначения, сообщали ранее в Минобороны РФ. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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