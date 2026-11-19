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Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином

Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что на переговорах имело... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:15

2026-11-19T15:15

2026-11-19T15:21

владимир путин (политик)

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

дональд трамп

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что на переговорах имело место взаимное понимание по ряду ключевых направлений. По словам Путина, ему больше всего понравилось и произвело очень положительное впечатление, что после официальных заявлений глав государств началась свободная дискуссия. "Я думаю, вряд ли даже кто-то этого ожидал, но председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное", - отметил президент РФ. Он также подчеркнул, что дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп 19 ноября трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Главы государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости