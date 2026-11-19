https://crimea.ria.ru/20261119/vzaimnoe-ponimanie-imelo-mesto-putin-o-vstreche-s-trampom-i-si-tszinpinom-1161207175.html
Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином
Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что на переговорах имело... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:15
2026-11-19T15:15
2026-11-19T15:21
владимир путин (политик)
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
дональд трамп
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/13/1161207765_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_2e84d43a03b36357e575ed3418b99c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что на переговорах имело место взаимное понимание по ряду ключевых направлений. По словам Путина, ему больше всего понравилось и произвело очень положительное впечатление, что после официальных заявлений глав государств началась свободная дискуссия. "Я думаю, вряд ли даже кто-то этого ожидал, но председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное", - отметил президент РФ. Он также подчеркнул, что дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп 19 ноября трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Главы государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит Россия-США-Китай в Шэнчжэне похож на "Ялту 2.0" – оценка Путина Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружия Путин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/13/1161207765_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_db8c216111e522d5b95b0e22f2355c2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости
Взаимное понимание имело место: Путин о встрече с Трампом и Си Цзиньпином
Путин отметил взаимное понимание на встрече с Трампом и Си Цзиньпином по ряду направлений
15:15 19.11.2026 (обновлено: 15:21 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что на переговорах имело место взаимное понимание по ряду ключевых направлений.
"Мне бы очень хотелось, чтобы это (встреча в Шэнчжэне – ред.) имело свое продолжение, хотя бы в том смысле, что по сверке часов по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место быть, прежде всего, что касается исторического значения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи.
По словам Путина, ему больше всего понравилось и произвело очень положительное впечатление, что после официальных заявлений глав государств началась свободная дискуссия.
"Я думаю, вряд ли даже кто-то этого ожидал, но председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное", - отметил президент РФ.
Он также подчеркнул, что дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме.
"Она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договоренностей", – добавил Путин.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп 19 ноября трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Главы государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: