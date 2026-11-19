Встреча Путина и Трампа продлилась около часа: что обсудили
Встреча президентов России и США на полях саммита АТЭС в Китае продлилась около часа
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита АТЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Двухсторонняя встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продлилась почти час. Позже сегодня состоится трехсторонняя встреча, в которой также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.
По информации официального сайта Кремля, участие в двухсторонней встрече с российской стороны приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и министр финансов Штатов Скотт Бессент.
Как сообщает РИА Новости, беседа президентов России и США прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне на основной площадке саммита АТЭС. Она продлилась примерно 48 минут.
"Хорошая была встреча, обсудили вопросы подготовки трехстороннего саммита и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. И, естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", - сообщил по итогам Ушаков ИС "Вести".
По его словам, ни одна сторона не делала особо важных заявлений. После встречи президент России был в отличном настроении, добавил Ушаков.
Накануне Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС. Глав делегаций встречал оркестр, который исполнял разные композиции в зависимости от того, какую страну представляет гость.
Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Он уже выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов. Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.