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Встреча лидеров мира: заявления Путина после переговоров с Трампом и Си Цзиньпином

Встреча лидеров мира: заявления Путина после переговоров с Трампом и Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Встреча лидеров мира: заявления Путина после переговоров с Трампом и Си Цзиньпином

В Китае на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Президент РФ РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T17:55

2026-11-19T17:55

2026-11-19T17:55

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Китае на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи отметил, что на переговорах имело место взаимное понимание по ряду ключевых направлений. В частности, Россию, США и Китай объединяет совместная ответственность за поддержание безопасности в мире. Российский лидер согласился с оценкой, что этот трехсторонний саммит напоминает новую Ялтинскую конференцию.На пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений. Главные их них – в подборке РИА Новости Крым.Ответы России за удары по Крымскому мосту будут болезненнымиРоссия ответит на удары по Крымскому мосту, а сам транспортный переход будет восстановлен.Президент России подчеркнул, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. РФ уже очень давно не использует его ни для перевоза военной техники и боеприпасов, ни для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Крымский мост – это гражданский объект, отметил глава государства."После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", – заявил Путин.Россия не будет прекращать огоньПосле ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться с Киевом о прекращении огня, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ранее обсуждал возможное прекращение огня с Советом безопасности РФ."Теперь мы слышим со всех сторон: "Просим прекратить, давайте договоримся – либо в море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить". Честно говоря, я с коллегами из Совета Безопасности этот вопрос обсуждал и попросил всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться, но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", – сказал Путин.Защиту сухопутного коридора усилятРоссия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать еще дальше ВСУ на этом направлении."Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области, и мы будем только усиливать свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется "Новороссия", – сказал Путин.Киев и Европа не готовы к компромиссамРоссия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине, которые предлагали США, однако к компромиссам на данный момент не готовы Украина и Европа."Конечно, есть компромиссы (по урегулированию на Украине – ред.). Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны, – сказал президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружияПозитивное взаимодействие стран является необходимостью – лидер КНРПутин и Трамп уделили много внимания украинскому конфликту в ходе встречи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, в мире, политика