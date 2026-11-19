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Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии
Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии
В четверг на восьми улицах в Керчи прекращена подача газа и теплоснабжения из-за аварии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T10:50
2026-11-19T10:50
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг на восьми улицах в Керчи прекращена подача газа и теплоснабжения из-за аварии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.По его информации, также ограничена подача теплоснабжения.Сейчас аварийные и коммунальные службы работают над устранением последствий аварии. Керчан просят перекрыть газовые краны.Работы планируется завершить до 13:00. До 20:00 подача отопления и газа возобновится, добавил Крутьков.Ранее сообщалось, что четыре города и пять районов Крыма с утра четверга, 19 ноября, остаются без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение газа в крыму, керчь, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии
В Керчи на восьми улицах прекращена подача газа и тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг на восьми улицах в Керчи прекращена подача газа и теплоснабжения из-за аварии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.
"В результате аварии на сетях в Керчи прекращена подача газа на улицах: Гайдара, Мирошника, П. Королева, Юных Ленинцев, Кирова, Горького, Бувина, Гудованцева", - написал Крутьков в своем канале в МАКС.
По его информации, также ограничена подача теплоснабжения.
Сейчас аварийные и коммунальные службы работают над устранением последствий аварии. Керчан просят перекрыть газовые краны.
Работы планируется завершить до 13:00. До 20:00 подача отопления и газа возобновится, добавил Крутьков.
Ранее сообщалось, что четыре города и пять районов Крыма с утра четверга, 19 ноября, остаются
без света.
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