https://crimea.ria.ru/20261119/vosem-ulits-v-kerchi-ostalis-bez-gaza-i-tepla-iz-za-avarii-1161189705.html

Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии

Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварии

В четверг на восьми улицах в Керчи прекращена подача газа и теплоснабжения из-за аварии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T10:50

2026-11-19T10:50

2026-11-19T10:50

отключение газа в крыму

керчь

жкх крыма и севастополя

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг на восьми улицах в Керчи прекращена подача газа и теплоснабжения из-за аварии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.По его информации, также ограничена подача теплоснабжения.Сейчас аварийные и коммунальные службы работают над устранением последствий аварии. Керчан просят перекрыть газовые краны.Работы планируется завершить до 13:00. До 20:00 подача отопления и газа возобновится, добавил Крутьков.Ранее сообщалось, что четыре города и пять районов Крыма с утра четверга, 19 ноября, остаются без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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