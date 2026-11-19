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В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш
В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш
Сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды,... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T20:41
2026-11-19T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды, сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.Также в Массандре на улице Стахановской, 32, по предварительной информации, ветром повредило часть лоджии. В Ялте на Московской, 31, ель упала на дорогу, а на улице Загородной, в районе дома № 12, упавший кипарис повредил электрокабель.Силами "Крымавтодора" оперативно убраны поваленные деревья, затруднявшие проезд на Южнобережном шоссе в районе остановки "Ореховая", и на Алупкинском шоссе, в районе санатория "Мисхор", уточнила мэр города.На Красноармейской, 44 сильным ветром сорвало несколько листов кровельного покрытия. Во время ремонта покрытие не успели полностью укрепить до усиления ветра. Сейчас поврежденные участки усиливают и закрепляют. По словам Шевченко, подрядчик возместит ущерб, нанесенный имуществу жителей.Ранее сообщалось, что днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.В крымском главке МЧС России сообщили, что в пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. В пятницу, 20 ноября в Севастополе также ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш
В Ялте сильный ветер повалил деревья и оставил абонентов без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды, сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.
"В Гаспре на Маратовской, 55, упавшее дерево повредило участок газопровода низкого давления – отключены 23 абонента. Для распилки дерева направлена бригада "ДЭУ". Также в работе у "Крымгазсетей", – написала в своем канале в МАКС Шевченко.
Также в Массандре на улице Стахановской, 32, по предварительной информации, ветром повредило часть лоджии. В Ялте на Московской, 31, ель упала на дорогу, а на улице Загородной, в районе дома № 12, упавший кипарис повредил электрокабель.
Силами "Крымавтодора" оперативно убраны поваленные деревья, затруднявшие проезд на Южнобережном шоссе в районе остановки "Ореховая", и на Алупкинском шоссе, в районе санатория "Мисхор", уточнила мэр города.
На Красноармейской, 44 сильным ветром сорвало несколько листов кровельного покрытия. Во время ремонта покрытие не успели полностью укрепить до усиления ветра. Сейчас поврежденные участки усиливают и закрепляют. По словам Шевченко, подрядчик возместит ущерб, нанесенный имуществу жителей.
Ранее сообщалось
, что днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.
В крымском главке МЧС России сообщили, что в пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается
сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. В пятницу, 20 ноября в Севастополе также ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров.
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