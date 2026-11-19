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В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш

В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Ялте сильный ветер повалил деревья и сорвал кровлю с крыш

Сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды,... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T20:41

2026-11-19T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер в Ялте сорвал листы кровли с крыш и повалил деревья, отключив абонентов от газоснабжения. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды, сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.Также в Массандре на улице Стахановской, 32, по предварительной информации, ветром повредило часть лоджии. В Ялте на Московской, 31, ель упала на дорогу, а на улице Загородной, в районе дома № 12, упавший кипарис повредил электрокабель.Силами "Крымавтодора" оперативно убраны поваленные деревья, затруднявшие проезд на Южнобережном шоссе в районе остановки "Ореховая", и на Алупкинском шоссе, в районе санатория "Мисхор", уточнила мэр города.На Красноармейской, 44 сильным ветром сорвало несколько листов кровельного покрытия. Во время ремонта покрытие не успели полностью укрепить до усиления ветра. Сейчас поврежденные участки усиливают и закрепляют. По словам Шевченко, подрядчик возместит ущерб, нанесенный имуществу жителей.Ранее сообщалось, что днем в четверг, 19 ноября, в горах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.В крымском главке МЧС России сообщили, что в пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение. В пятницу, 20 ноября в Севастополе также ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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