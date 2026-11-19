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В Ялте 23 многоэтажки остаются без теплоснабжения

В Ялте 23 многоэтажки остаются без теплоснабжения - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Ялте 23 многоэтажки остаются без теплоснабжения

В Ялте продолжают устранять неисправности на тепловых сетях. Пока без тепла остаются 23 многоквартирных дома (МКД), сообщила врио администрации города Светлана... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:22

2026-11-19T12:22

2026-11-19T12:22

ялта

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светлана шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте продолжают устранять неисправности на тепловых сетях. Пока без тепла остаются 23 многоквартирных дома (МКД), сообщила врио администрации города Светлана Шевченко.По ее словам, сейчас работы ведутся на сетях 16-ти жилых домов.Она добавила, что в связи с аварийно-восстановительными работами отсутствует теплоснабжение в домах по улице Крупской (16 МКД), Красных Партизан (7 МКД). Работы планируют завершить к 20:00.Также управляющие компании устраняют неполадки на внутридомовых сетях по адресам:- улица П. Тольятти, 6 – утечка в районе расширительного бака на чердаке специалисты уже приступили к сварочным работам. Тепло планируется подать после обеда.- улица Васильева, 15 – установлено место утечки на сетях.14 ноября сообщалось, что в Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняют аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках.11 ноября сообщалось, что в Ялте из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения, коммунальщики работают над устранением аварий. На следующий день работы велись на семи адресах. Ремонт ведут специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" из Ялты и Симферополя. Помощь оказывают также бригады "Зеленстроя", "ДЭУ" и "Ялтагорсвета".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь улиц в Керчи остались без газа и тепла из-за аварииВ 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных систем 36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера

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