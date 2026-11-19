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В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов
В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов
В Симферополе из-за неблагоприятных погодных условий и падения электроопор перекрыто движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T12:48
2026-11-19T12:48
2026-11-19T13:14
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происшествия
крым
общественный транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе из-за неблагоприятных погодных условий и падения электроопор перекрыто движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в администрации города."В связи с неблагоприятными погодными условиями и падением четырех стоечных опор перекрыто движение транспорта по улице Луговой", - говорится в сообщении.Отмечается, что восстановление движения по обычным схемам планируется к концу текущего дня."Просим граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", — добавили в администрации.Ранее в четверг РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте упал строительный кранВ Симферополе перевернулся грузовикВ Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
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симферополь, происшествия, крым, общественный транспорт, ограничение движения
В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов
В Симферополе из-за падения электроопор изменили движение городских автобусов № 2 и № 82
12:48 19.11.2026 (обновлено: 13:14 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе из-за неблагоприятных погодных условий и падения электроопор перекрыто движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и падением четырех стоечных опор перекрыто движение транспорта по улице Луговой", - говорится в сообщении.
В настоящее время маршруты № 2 и № 82 не следуют до конечного остановочного пункта. Автобусы разворачиваются в районе Луговской больницы, уточнили в администрации.
Отмечается, что восстановление движения по обычным схемам планируется к концу текущего дня.
"Просим граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", — добавили в администрации.
Ранее в четверг РИА Новости Крым
в Госавтоинспекции Крыма сообщили
, что в Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты.
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