https://crimea.ria.ru/20261119/v-simferopole-izmeneno-dvizheniya-avtobusov-iz-za-upavshikh-stolbov-1161195587.html

В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов

В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Симферополе изменено движения автобусов из-за упавших столбов

В Симферополе из-за неблагоприятных погодных условий и падения электроопор перекрыто движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T12:48

2026-11-19T12:48

2026-11-19T13:14

симферополь

происшествия

крым

общественный транспорт

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе из-за неблагоприятных погодных условий и падения электроопор перекрыто движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в администрации города."В связи с неблагоприятными погодными условиями и падением четырех стоечных опор перекрыто движение транспорта по улице Луговой", - говорится в сообщении.Отмечается, что восстановление движения по обычным схемам планируется к концу текущего дня."Просим граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", — добавили в администрации.Ранее в четверг РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте упал строительный кранВ Симферополе перевернулся грузовикВ Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице

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крым

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2026

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симферополь, происшествия, крым, общественный транспорт, ограничение движения