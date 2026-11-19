https://crimea.ria.ru/20261119/v-simferopole-dva-betonnykh-stolba-upali-na-avtomobili-1161191393.html

В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили

В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили

В Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты, сообщили РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:45

2026-11-19T11:45

2026-11-19T11:45

происшествия

симферополь

транспорт

госавтоинспекция крыма

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты, сообщили РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма.Происшествие произошло утром в четверг, 19 ноября, в микрорайоне Луговое, недалеко от Симферопольской центральной районной клинической больницы. Две опоры ЛЭП, оборвав провода, упали на припаркованные у дороги грузовые автомобили, разбив лобовые стекла.На горячей линии "Крымэнерго" РИА Новости Крым сообщили, что в течение нескольких часов проблему планируется локализовать.В настоящее время проезд по улице Луговой в районе больницы затруднен в обе стороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте упал строительный кранВ Симферополе перевернулся грузовикВ Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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