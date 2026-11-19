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В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили
В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили
В Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты, сообщили РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T11:45
2026-11-19T11:45
2026-11-19T11:45
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты, сообщили РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма.Происшествие произошло утром в четверг, 19 ноября, в микрорайоне Луговое, недалеко от Симферопольской центральной районной клинической больницы. Две опоры ЛЭП, оборвав провода, упали на припаркованные у дороги грузовые автомобили, разбив лобовые стекла.На горячей линии "Крымэнерго" РИА Новости Крым сообщили, что в течение нескольких часов проблему планируется локализовать.В настоящее время проезд по улице Луговой в районе больницы затруднен в обе стороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте упал строительный кранВ Симферополе перевернулся грузовикВ Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, симферополь, транспорт, госавтоинспекция крыма, гуп рк "крымэнерго"
В Симферополе два бетонных столба упали на автомобили
В Симферополе на автомобили упали две бетонные опоры ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе две бетонные опоры ЛЭП упали на грузовые автомобили. На месте работают специалисты, сообщили РИА Новости Крым в Госавтоинспекции Крыма.
Происшествие произошло утром в четверг, 19 ноября, в микрорайоне Луговое, недалеко от Симферопольской центральной районной клинической больницы. Две опоры ЛЭП, оборвав провода, упали на припаркованные у дороги грузовые автомобили, разбив лобовые стекла.
"Сотрудники Госавтоинспекции Крыма находятся на месте, помогают службам… Без пострадавших. Автомобили получили повреждения", - рассказали в Госавтоинспекции Крыма.
На горячей линии "Крымэнерго" РИА Новости Крым сообщили, что в течение нескольких часов проблему планируется локализовать.
В настоящее время проезд по улице Луговой в районе больницы затруднен в обе стороны.
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