https://crimea.ria.ru/20261119/v-sevastopole-snova-vklyuchili-sireny-vozdushnoy-trevogi-1161200549.html
В Севастополе снова включили сирены воздушной тревоги
В Севастополе снова включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Севастополе снова включили сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T15:49
2026-11-19T15:49
2026-11-19T15:50
воздушная тревога в севастополе
атаки всу
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены.Ранее тревога была объявлена в 13.39 и действовала до 14.46. Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, атаки всу, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе снова включили сирены воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога
15:49 19.11.2026 (обновлено: 15:50 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Ранее тревога была объявлена в 13.39 и действовала до 14.46.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ
в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
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