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В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T14:54
2026-11-19T14:54
2026-11-19T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Об опасных находках Развожаев попросил незамедлительно сообщать по номеру 112. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, угроза действовала больше часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе сбили два беспилотника
В Севастополе сбили два беспилотника над морем и в районе мыса Херсонес