https://crimea.ria.ru/20261119/v-sevastopole-podsvetyat-peshekhodnye-perekhody-v-otsutstvie-elektrichestva-1161220778.html

В Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричества

В Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричества - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричества

В Севастополе в темное время суток в отсутствие электричества организуют локальную подсветку наиболее сложных и опасных пешеходных переходов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T21:45

2026-11-19T21:45

2026-11-19T21:45

ситуация на дорогах крыма

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в темное время суток в отсутствие электричества организуют локальную подсветку наиболее сложных и опасных пешеходных переходов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступая в прямом эфире Севастопольской телерадиокомпании.По словам Развожаева, соответствующая задача уже поставлена департаменту транспорта."И мы уже подключили наших дорожников – не только нашу государственную компанию, но и частные компании, которые работают в Севастополе, чтобы максимально помогли принять все необходимые технические меры, чтобы хотя бы наши пешеходные переходы особенно сложные, насыщенные, где большой трафик и около социальных объектов как можно быстрее сделать локально освещенными, чтобы водителям легче было ориентироваться", – сказал Развожаев.Кроме того, как ранее и было обещано, севастопольских школьников обеспечат светоотражающими наклейками и браслетами, большой объем которых уже заказан для города, добавил губернатор."Мы этим сейчас как раз занимаемся. Уже заказали большой объем подобных светоотражающих наклеек, браслеты. Их ребятишкам их будут раздавать... И я дал поручение провести во всех школах дополнительные уроки безопасности дорожного движения", – уточнил губернатор.В Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре"Ранее, 16 ноября, в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за перебоев со светом количество ДТП в городе выросло, в связи с чем учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества.В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму КамАЗ насмерть сбил пешеходаЭнергоснабжение Севастополя: что с графиками подачи светаКому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, севастополь, новости севастополя, дороги крыма, отключение электроэнергии в крыму, михаил развожаев