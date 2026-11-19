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В пятницу Севастополь накроет штормовой ветер и трехметровые волны

В пятницу Севастополь накроет штормовой ветер и трехметровые волны - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В пятницу Севастополь накроет штормовой ветер и трехметровые волны

В пятницу, 20 ноября, в Севастополе ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T18:41

2026-11-19T18:41

2026-11-19T18:41

севастополь

шторм

штормовое предупреждение

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 20 ноября, в Севастополе ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до трех с половиной метров. Об этом предупредили в региональном МЧС.При этом морские волны в прибрежной зоне могут достигнуть высоты двух с половиной метров, а в открытом море – трех с половиной, предупредили спасатели."МЧС России по Севастополю напоминает о правилах безопасности: необходимо отказаться от пеших прогулок и поездок, запретить выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных. Не выходите в море на судах. Не находитесь в горно-лесной местности, на обрывах, скалистых берегах, причалах и пирсах у воды", – призвали спасатели.Также опасно находиться под линиями электропередачи, у фасадов домов, возле деревьев, рекламных щитов, рядом с ветхими и слабо закрепленными конструкциями.В крымском главке МЧС России также сообщили, что в пятницу, 20 ноября, в Симферополе ожидается сильный дождь и штормовой ветер, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму перестанет штормитьНа Крым обрушится ураганНа Кубани опасно вырос уровень воды в реках из-за ливней

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2026

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