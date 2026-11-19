https://crimea.ria.ru/20261119/v-krymu-v-rayone-yuzhnoy-demerdzhi-spasli-turistov-1161190022.html

В Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристов

В Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристов - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристов

Двое туристов потерялись в горах под Алуштой. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. РИА Новости Крым, 19.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Двое туристов потерялись в горах под Алуштой. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.Пара сбилась с тропы и заблудилась в районе горы Южная Демерджи. На помощь выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и члены регионального отделения "Россоюзспас".В МЧС призвали туристов перед отправлением в горы заранее изучить маршрут и прогноз погоды. Важно рассчитать время так, чтобы вернуться до наступления темноты. Чтобы избежать травм и переохлаждения, важно выбирать удобные одежду и обувь.Ранее начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского отряда "Крым-Спас" Федор Спильный сообщал, что сначала 2026 года в горно-лесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщинуТуристка сорвалась со скалы на "Волчьих зубах" в Краснодарском краеВ Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись

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