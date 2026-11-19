https://crimea.ria.ru/20261119/v-krymu-kamaz-nasmert-sbil-peshekhoda-1161189497.html

В Крыму КамАЗ насмерть сбил пешехода

В Крыму КамАЗ насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Крыму КамАЗ насмерть сбил пешехода

В Бахчисарайской районе Крыма водитель грузовика насмерть сбил 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МВД РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T10:37

2026-11-19T10:37

2026-11-19T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Бахчисарайской районе Крыма водитель грузовика насмерть сбил 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МВД и в пресс-службе прокуратуры региона.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе.По данному факту сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как уточнили в прокуратуре Крыма, ход проверки находится на контроле надзорного ведомства."В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — подытожили в прокуратуре.Ранее в четверг сообщалось, что также насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе на автодороге Севастополь – Инкерман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходеСмертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срокПьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

бахчисарайский район

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2026

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