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В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей
В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 19.11.2026
В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей
Минсельхоз Крыма подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержку получат 12 проектов на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T21:56
2026-11-19T21:56
2026-11-19T21:56
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
ольга (шевцова) славгородская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержку получат 12 проектов на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров республики Ольга Шевцова."Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержка будет оказана проектам, направленным на развитие агропромышленного комплекса и увеличение производства местной продукции", – написала Шевцова в своем МАКС.По ее данным, на конкурс поступило 15 заявок, две из них были отклонены как несоответствующие требованиям порядка. Из 13 проектов, допущенных к защите, 12 успешно прошли испытания и признаны победителями. Одна заявка набрала менее 55 баллов и не получила поддержку."Общий объем одобренного финансирования превысил 104 миллиона рублей", – уточнила вице-премьер.Сумма грантов варьируется от 5 до 15 млн рублей. Средства направят на приобретение теплиц, зданий под холодильники, техники и навесного оборудования, а также на технологическое подключение теплиц к газовым сетям, отметила она.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 миллиард рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества.Также сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.По поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подготовили ряд важных изменений в сфере АПКВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержкуКрымские аграрии обновили парк сельхозтехники
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, ольга (шевцова) славгородская, финансирование, крым, новости крыма
В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей
В Крыму 12 сельскохозяйственных проектов получат гранты на 104 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержку получат 12 проектов на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров республики Ольга Шевцова.
"Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержка будет оказана проектам, направленным на развитие агропромышленного комплекса и увеличение производства местной продукции", – написала Шевцова в своем МАКС.
По ее данным, на конкурс поступило 15 заявок, две из них были отклонены как несоответствующие требованиям порядка. Из 13 проектов, допущенных к защите, 12 успешно прошли испытания и признаны победителями. Одна заявка набрала менее 55 баллов и не получила поддержку.
"Общий объем одобренного финансирования превысил 104 миллиона рублей", – уточнила вице-премьер.
Грантополучатели представят разнопрофильные решения: организацию хранения плодоовощной продукции, производство комбикормов, выращивание кормовых культур, производство мяса свинины. Однако большинство поддержанных бизнес-планов касаются овощеводства в защищенном грунте.
Сумма грантов варьируется от 5 до 15 млн рублей. Средства направят на приобретение теплиц, зданий под холодильники, техники и навесного оборудования, а также на технологическое подключение теплиц к газовым сетям, отметила она.
"В первую очередь гранты нацелены на увеличение индекса производства сельхозпродукции. Важно отметить, что основной объем произведенной продукции будет поставляться крымскому покупателю. Кроме того, реализация проектов позволит создать новые рабочие места в хозяйствах региона", – подчеркнула Шевцова.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал
, что крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 миллиард рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества.
Также сообщалось
, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.
По поручению президента России правительство окажет
дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.
Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.
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