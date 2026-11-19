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В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей

В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей

Минсельхоз Крыма подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержку получат 12 проектов на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T21:56

2026-11-19T21:56

2026-11-19T21:56

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

ольга (шевцова) славгородская

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма подвел итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержку получат 12 проектов на общую сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров республики Ольга Шевцова."Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов – поддержка будет оказана проектам, направленным на развитие агропромышленного комплекса и увеличение производства местной продукции", – написала Шевцова в своем МАКС.По ее данным, на конкурс поступило 15 заявок, две из них были отклонены как несоответствующие требованиям порядка. Из 13 проектов, допущенных к защите, 12 успешно прошли испытания и признаны победителями. Одна заявка набрала менее 55 баллов и не получила поддержку."Общий объем одобренного финансирования превысил 104 миллиона рублей", – уточнила вице-премьер.Сумма грантов варьируется от 5 до 15 млн рублей. Средства направят на приобретение теплиц, зданий под холодильники, техники и навесного оборудования, а также на технологическое подключение теплиц к газовым сетям, отметила она.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 миллиард рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества.Также сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.По поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подготовили ряд важных изменений в сфере АПКВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержкуКрымские аграрии обновили парк сельхозтехники

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, минсельхоз крыма, ольга (шевцова) славгородская, финансирование, крым, новости крыма