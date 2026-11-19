https://crimea.ria.ru/20261119/v-byudzhete-rf-zalozhat-sredstva-na-pereorientatsiyu-gruzov-iz-za-diversiy-v-chernom-more-1161208018.html

В бюджете РФ заложат средства на переориентацию грузов из-за диверсий в Черном море

В бюджете РФ заложат средства на переориентацию грузов из-за диверсий в Черном море - РИА Новости Крым, 19.11.2026

В бюджете РФ заложат средства на переориентацию грузов из-за диверсий в Черном море

В федеральном бюджете на 2027-2029 годы будут заложены средства на переориентацию грузов из-за диверсий в Черном море. Об этом сообщили в Госдуме РФ со ссылкой... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T15:55

2026-11-19T15:55

2026-11-19T15:55

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федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете на 2027-2029 годы будут заложены средства на переориентацию грузов из-за диверсий в Черном море. Об этом сообщили в Госдуме РФ со ссылкой на слова председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.Средства выделят в рамках правок. Всего по правкам депутатов Госдумы будет выделено дополнительно почти 9 трлн рублей.В конце октября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами. В четверг, 19 ноября, депутаты Государственной Думы приняли проект федерального бюджета на 2027-2029 годы во втором чтении. Третье, окончательное, чтение планируется 24 ноября.В конце сентября законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов был направлен на рассмотрение Государственной Думы. Согласно документу, в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики РоссииКак вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджетаМишустин добавил обязанностей вице-премьерам

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бюджет, федеральный бюджет, черное море, диверсия, государственная дума рф, новости